إيمي سمير غانم في رسالة لوالديها: غيابكما يشعرني بالرعب

أيام صعبة تعيشها الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، بعد رحيل والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز تباعا إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد ومضاعفاته.

وباتت تعبر عن الأمر أسبوعاً بعد الآخر، في ظل حرصها هي وشقيقتها على زيارة والديهما بشكل أسبوعي في مقابر العائلة.

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وفي اللحظات التي تفشل فيها في السيطرة على ما يدور بداخلها، تقرر أن تعلن عن مشاعرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتبت موجهة رسالة لوالديها بعد أن نشرت صورة تجمعها بعائلتها، حيث قالت "عدم وجودكما في حياتي محسسني برعب.. عدم أمان غير عادي.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. الحمد لله الحمد لله الحمد لله".

إلى ذلك، تلقت إيمي سمير غانم آلاف التعليقات التي جاءت لتهون عليها وتساندها في محنتها التي تعيشها منذ شهور.

وشارك في التعليقات العديد من زملائها، وكذلك محبوها، بعدما صار الأمر متكررا، ولا يوجد حديث لدى العائلة سوى عن مرارة الفقد.

في الجهة الأخرى، قامت دنيا الشقيقة الكبرى بأمر مشابه، بعدما نشرت صورة تجمع والديها في أحد الأعمال الفنية، وعلقت عليها قائلة "وحشتوني أوي يا حبايبي.. اللهم ارحمهم واغفر لهم".. وتابعت في الدعاء للثنائي الراحل.