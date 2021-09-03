.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

جديد حالة ياسمين عبد العزيز.. رسالة مطمئنة من شقيقها

  • الخط
ياسمين عبد العزيز (أرشيفية)

جديد حالة ياسمين عبد العزيز.. رسالة مطمئنة من شقيقها

"ياسمين بخير الحمد لله.. وهترجع قريبا لبيتها وشغلها"

القاهرة - أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

بعد أسابيع من الترقب حول الحالة الصحية للفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، خرج شقيقها وائل عبد العزيز لطمأنة جمهورها ومحبيها.

فقد أكد وائل في منشور على حسابه في فيسبوك، الجمعة، أن ياسمين بخير وستعود قريباً إلى عملها ومنزلها، وكتب: "ياسمين بخير الحمد لله.. وهترجع قريبا لبيتها وشغلها".

صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان سوشيال ميديا صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان

كما تطرق إلى شائعة وفاة شقيقته، والتي تم تداولها بكثرة مؤخراً، معتبراً أن "خبر وفاتها إشاعة وضيعة.. ربنا يجعل يومي قبل يومها".

أحمد العوضي إلى سويسرا

يذكر أنه قبل أيام سافر الفنان، أحمد العوضي، إلى سويسرا للتواجد إلى جوار زوجته خلال تلقيها العلاج، بعد أن تمكن من الانتهاء من الأوراق الخاصة بالسفر.

تأتي هذه الخطوة بعد أن ترددت أنباء عن انفصاله عن ياسمين أو وجود قرار مؤجل بالانفصال، حيث استشهد البعض بتواجده في مصر بعيداً عنها خلال رحلة علاجها في سويسرا.

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز (أرشيفية)
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز (أرشيفية)

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز عاشت فترة صعبة للغاية، بعد أن دخلت المستشفى في مصر لإجراء جراحة دقيقة وتعرضت لمضاعفات بعدها، ما استدعى وضعها بالرعاية المركزة. وبعد خروجها من المستشفى، توجهت إلى سويسرا على متن طائرة إسعاف لاستكمال رحلة العلاج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الموسيقى تصمت في كابل.. نساء الأوركسترا فررن الموسيقى تصمت في كابل.. نساء الأوركسترا فررن
"لا تنسَني وعائلتي".. مترجم أفغاني أنقذ بايدن يناشده
الأكثر قراءة
بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل بدء توطين هذه الوظائف في السعودية لتوفير 28 ألف فرصة عمل
احذفوا غوغل كروم حالاً لهذا السبب.. خبراء يحذرون احذفوا غوغل كروم حالاً لهذا السبب.. خبراء يحذرون
هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم! هذه عقوبة تصوير المعلمين في السعودية.. دون علمهم!
تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة تخريج الدفعة الأولى من الكادر النسائي للقوات المسلحة
صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان صورة فوق الخراب.. محمد رمضان في مأزق لبناني ثان
الداعشي قاطع الرؤوس ينطقها لأول مرة: أقر بذنبي الداعشي قاطع الرؤوس ينطقها لأول مرة: أقر بذنبي
قبل أن تذهب
إعصار آيدا يواصل حصد الأرواح في 4 ولايات أميركية
إعصار آيدا يواصل حصد الأرواح في 4 ولايات أميركية
اكتشف المزيد