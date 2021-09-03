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الموسيقى تصمت في كابل.. نساء الأوركسترا فررن

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أوركسترا زهرة (رويترز)
أوركسترا زهرة (رويترز)

الموسيقى تصمت في كابل.. نساء الأوركسترا فررن

الموسيقى ستختفي من أفغانستان إذا استمرت الأمور على ما هي عليه

دبي - العربية.نت

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قبل سنوات عدة، شُكلت في أفغانستان أوركسترا فريدة من نوعها تضم الإناث فقط، سميت "زهرة"، بعد أن حظرت الموسيقى في البلاد لسنوات بسبب حركة طالبان، ومنعت النساء من التعليم حتى فترة قريبة.

لكن مع سيطرة طالبان مجدداً على البلاد، صمتت الموسيقى، وفر أعضاء الأوركسترا كل إلى جهة.

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وفي السياق، روت قائدة "زهرة" نجين خبالواك البالغة من العمر 24 عاماً، كيف شعرت بالقلق عندما تلقت خبر سيطرة طالبان على ضواحي العاصمة.

كما قالت وهي تسترجع ذكرياتها إلى 15 أغسطس، اليوم الذي دخلت فيه طالبان كابل دون قتال، إن بعض أقرانها كانوا يتدربون في المعهد الموسيقي استعداداً للقيام بجولة دولية كبيرة كانت مقررة في أكتوبر المقبل، لكن الذعر دب بينهم.

ذكريات تحولت رمادا

وأضافت نجين التي فرّت إلى الولايات المتحدة بعد بدء عمليات الإجلاء، إنها شعرت بالفزع الشديد، وكأن كل ذكرياتها تحولت إلى رماد.

بدوره، أوضح أحمد سرماست مؤسس المعهد الوطني للموسيقى، والموجود في أستراليا حالياً، أنه لم يتوقع أبداً أن تعود أفغانستان إلى العصور الحجرية، مشيراً إلى أن الأوركسترا كانت تمثل الحرية وتمكين المرأة في خدمة أفغانستان وأعضاؤها كـ "دبلوماسيين ثقافيين".

أوركسترا زهرة (رويترز)
أوركسترا زهرة (رويترز)

وأضاف في حديث لوكالة "رويترز" من أستراليا أن طالبان منعت الموظفين من دخول المعهد، لافتاً إلى أن فتيات "زهرة" وأخريات وفرق المدرسة كلهم خائفون على حياتهم.

الآليات الموسيقية تركت خلفهم

وبالعودة إلى يوم دخول طالبان، بيّن سارمست أن حراس أمن المعهد اندفعوا في الساعة العاشرة صباحاً إلى غرفة التدريب لإخبار الموسيقيين أن طالبان على وشك إغلاقه.

أوركسترا زهرة (رويترز)
أوركسترا زهرة (رويترز)

كما كشف أنهم كانوا في عجلة من أمرهم للفرار، حيث ترك الكثيرون وراءهم الآلات الموسيقية الثقيلة جداً والواضحة إذ لا يمكن حملها في شوارع العاصمة.

"حطموا آلاتهم"'

من جانبها، قالت عازفة التشيلو السابقة في أوركسترا "زهرة"، نظيرة والي البالغة من العمر 21 عاماً، إن الحياة في ظل طالبان يمكن أن تكون أسوأ بكثير من محاولات التكلم همساً

وأضافت أنها كانت على اتصال بأعضاء الأوركسترا الذين كانوا خائفين جداً من العثور عليهم لدرجة أنهم حطموا أدواتهم وكانوا يحذفون ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي.

أوكسترا زهرة في أفغانستان (رويترز)
أوكسترا زهرة في أفغانستان (رويترز)

إلى ذلك، تابعت "قلبي كان يرتجف خوفاً عليهم، لأنه لا يمكن التكهن بما سيحدث لهم على أيدي طالبان في اللحظة التالية".

وأشارت إلى أن الموسيقى ستختفي من أفغانستان إذا استمرت الأمور على ما هي عليه.

يذكر أن المعهد الوطني للموسيقى في أفغانستان تأسس في عام 2008 بدعم دولي لتوفير التعليم الموسيقي للشباب الأفغان.

وفي سنوات حكم طالبان، اختفت الموسيقى التي كانت ذات يوم جزءا مزدهرا وغنيا في الثقافة الأفغانية ومحط إعجاب العالم بأسره.

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