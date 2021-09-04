أون ديماند.. سبايدر مان يحاول العودة للماضي لإخفاء هويته

يبدأ مقدم برنامج أون ديماند بالحديث عن فيلم الغموض والرومانسية والخيال العلمي Reminiscence، من بطولة هيو جاكمان، وتدور أحداث الفيلم حول استكشاف أحد العلماء لطريقة جديدة، تساعده على استعادة ماضيه، وهو تالياً يستخدم التكنولوجيا للبحث عن حبه المفقود.

ثم ينتقل مقدم البرنامج إلى فيلم Spider Man: No Way Home الفيلم الذي يتناول شخصية Spider Man " الذي يُحاول أن يقنع دكتور "سترينج" بأن يتلاعب بالماضي، بحيث ينسى الناس هوية سبايدر مان الحقيقية، ولكن أثناء حدوث ذلك، يحصل خطأ فيُضطر إلى القتال من جديد لحماية مدينته.

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Spider Man: No Way Home من بطولة توم هولاند وزيندايا وبينديكت كامبرباتش.

كما يتناول عزيز الزامل قصة فيلم مارفل Eternals وارتباط شخصيتين من مسلسل Game Of Thrones بالفيلم، وهما كيت هارينغتون وريتشارد مادن المعروفان بـ "روب ستارك" و "جون سنو" وتدور أحداث الفيلم بعد نهاية أحداث فيلم Avengers: End Game بخمسة أعوام.

بعدما عادت الحياة إلى نصف البشرية من جديد، تخرج مخلوقات خارقة قديمة من الظل إلى العلن للدفاع عن الأرض. فيلم من الخيال العلمي، من بطولة انجلينا جولي وسلمى حايك وكيت هارينغتون، والممثل ريتشارد مادن.

آخر محاور الحلقة مع فيلم Old Henry الذي يتناول شخصية هنري، مزارع أرمل، يعيش مع ابنه، يستقبلان عندما يزورهما رجل مصاب بطلق ناري ويحمل معه حقيبة مليئة بالنقود.

هذا الرجل سيُسبب لهما الكثير من المشاكل، عندما يأتي للبحث عنه رجال يزعمون أنهم من الشرطة، لكنهم في الواقع هم موضع شك. هنا يجب على هنري أن يتخذ قرارا بمن يثق، هل في الرجل الجريح، ضيفه، أم بمن يزعمون أنهم عناصر شرطة؟

عندما يُحاصر الرجال منزل هنري يضطر للدفاع عن نفسه، ويتفاجأ ابنه بأن والده خبير في التعامل مع الأسلحة ويُجيد إصابة أهدافه، ويبدأ يتساءل عن ماضي والده.