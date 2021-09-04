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بفيديو ساخر.. محمد رمضان يعود لاستفزاز عمرو أديب

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عمرو أديب ومحمد رمضان

بفيديو ساخر.. محمد رمضان يعود لاستفزاز عمرو أديب

القاهرة- أحمد الريدي

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يبدو أن أزمة الفنان المصري محمد رمضان مع الإعلامي عمرو أديب لن تتوقف أو تنتهي على الأقل في المستقبل القريب، حيث لم تمضِ سوى حلقة واحدة منذ عودة أديب مرة أخرى إلى برنامجه بعد الإجازة، حتى انفجرت الأزمة بينهما.

فبعدما تحدث أديب في جزء من حلقته عن محمد رمضان وموقفه الذي أغضب اللبنانيين، حينما التقط صورا على أنقاض مرفأ بيروت، وانتقد قيام الممثل الشاب بمثل هذه التصرفات، فكان رد رمضان السخرية على طريقته الخاصة، التي قام بها كثيرا في هذه الأزمة.

فقد نشر مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدم رمضان في الفيديو مقطعاً من حلقة عمرو أديب، التي عرضت مساء الجمعة.

وكان يتحدث فيها عن محمد رمضان ويقول "هو ليه بيعمل كده".. وبعدها تلعثم أديب في بعض الكلمات خلال استرساله في الحديث، ليتوقف عند حرف الواو.

طريقة معتادة

لينقطع صوت أديب وصورته من الفيديو ويظهر محمد رمضان بمشهد من أحد أفلامه، وهو يقوم بصفع ممثل آخر على رأسه، واستخدم رمضان جزءاً من أغنية عبد الحليم حافظ التي تقول "وتاني تاني تاني.. راجعين أنا وأنت تاني"، ويتكرر معها مشهد الخلفية الذي يقوم فيه رمضان بالضرب.

ويظهر الفيديو سخرية واضحة من رمضان تجاه الإعلامي المصري، ويشير إلى أن الخلاف سيتجدد كلما يتحدث عنه عمرو أديب في برنامجه.

خلاف يتجدد

على الرغم من كون الخلاف لم يتوقف عند حد البرنامج فقط، بل امتد إلى ساحات القضاء، وحصل رمضان من قبل على حكم بتغريم عمرو أديب، فيما ينتظر الأخير أن ينصفه القضاء في وجه الممثل.

ورغم استمرار الأزمة منذ أشهر، لم يتدخل أحد الأطراف من أجل الوساطة بينهما، وإنهاء الخلاف بشكل ودي بعيدا عن أروقة وساحات القضاء.

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