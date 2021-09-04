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شيرين تمازح واحداً من جمهورها في جدة.. "وحياة أمي لوريك"

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شيرين عبد الوهاب

شيرين تمازح واحداً من جمهورها في جدة.. "وحياة أمي لوريك"

دبي - العربية.نت

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حفل غنائي ناجح أحيته الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، الخميس، في جدة، شهد تفاعلاً منها مع جمهورها.

فقد مازحت شيرين أحد الأشخاص في الحفل، بعد أن ظل يهتف ويطلب منها أداء أغنيات يحبها، وكانت في كل مرة تستجيب لطلبه.

وتوجهت إليه قائلة: "مش عايزة أسمع صوتك". لكن مع تكرار هتافه ردت عليه ضاحكة: "وحياة أمي لوريك لما خلص".

كما غنت شيرين مجموعة من أشهر أغانيها، منها "مشاعر" و"كدة يا قلبي" و"خمسة ونص".

إلى ذلك حرصت على تقديم التهنئة للسعوديين بمناسبة فوز منتخب المملكة على المنتخب الفيتنامي في تصفيات كأس العالم، وقالت لهم: "وشي حلو عليكم".

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب ستحيي حفلاً غنائياً آخر في السعودية، السبت 4 سبتمبر، وتحديداً في الدمام. وكتبت على حسابها في "إنستغرام": "موعدنا 4 سبتمبر، جاهزين يا أهل الدمام؟ وحشتوني".

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