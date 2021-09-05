الفنانة نوال الزغبي لـ"العربية نت": الأغنية الخليجية تتميز بعمق معانيها

قالت الفنانة نوال الزغبي إنها سجلت أكثر من نجاح في عالم الأغنية الخليجية، التي تعتبرها مميزة بعمق معانيها وحلاوة لحنها وتقطيعها، وهي ترى أنها تملك قاعدة جماهيرية واسعة في منطقة الخليج.

يأتي ذلك بعد إطلاقها منذ أيام أغنية "عليه ابتسامة" وهي باللهجة الخليجية.





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وفي دردشة مع "العربية.نت"، قالت الزغبي إنها تعاونت في أغنيتها التي صوّرتها فيديو كليب مع الشاعر اليمني محمد القاسمي.. وكانت هذه المرة الأولى التي تتعامل معه، وهي تعتبره "صاحب كلمة جميلة"، وقد لفتتها كلمات الأغنية منذ أن قرأتها، فقررت حينها أن تكون هذه كلمات الأغنية الخليجية، وهذه الأغنية ليست يمنية أو محصورة بلهجة واحدة في الخليج، وقد سبق وأطلقت أكثر من أغنية خليجية في ألبوماتها السابقة كأغنية "غريب الراي".

تولى إخراج أغنية "عليه ابتسامة" فادي حداد، وهي عادةً تُشرِكُه في مختلف أعمالها الفنية بطرح أفكار، وهذا تعتبره أمراً طبيعياً فهي حين تطرح فكرتها يتبناها، وهي تثق بكاميرته.





هنأتها الفنانة نجوى كرم بعد طرح كليب "عليه ابتسامة"، وهي تعتبر نجوى "صديقة ونجمة كبيرة لأنها تتمتع بأخلاق مهنية رفيعة المستوى" وفق تعبيرها.

تحمل الفنانة نوال الزغبي الجنسية الكندية، لكنها رغم ذلك لا تفكر في الهجرة أو مغادرة لبنان، "لأن لبنان ليس فندقاً نغادره ونمشي حين تسوء الخدمة فيه".





وتقول إنها تعاني من تردي الأوضاع في لبنان ومن انهيار كل القطاعات وانقطاع البنزين والمازوت والكهرباء والأدوية، لكن رغم ذلك فهي صامدة: "هذا بلدنا ولا يمكننا أن نتخلى عنه"، هي كلها أمل بأن الأمور ستتحسن وسينتهي هذا الكابوس الذي نعيشه قريباً.

وقالت إنها لن تكون عروساً مجدداً، أما بالنسبة للحب فهو دائماً موجود، لكن تبقى الأولوية لعائلتها وفنها وعملها.