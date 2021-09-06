وفاة الفنان والجراح المصري سمير الملا بعد معاناة مع المرض

توفي، اليوم الاثنين، الفنان سمير الملا، وهو جراح مخ وأعصاب إلى جانب ممارسته للتمثيل، بعد معاناة مع المرض في أيامه الأخيرة.

وبحسب أسرة الراحل، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر.

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يُذكر أن آخر أعمال سمير الملا كان مسلسل "صاحب السعادة" أمام الزعيم عادل إمام منذ عدة سنوات.

والراحل من أشهر الأطباء الذين شاركوا بالأعمال الفنية في أعمال مهمة، مثل "رأفت الهجان"، و"دموع في عيون وقحة" و"السيد كاف"، و"محمود المصري".