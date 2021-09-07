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من جلسة تصوير إلى عرض زواج.. خطيب نور عمرو دياب يفاجئها

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نور عمرو دياب وخطيبها

من جلسة تصوير إلى عرض زواج.. خطيب نور عمرو دياب يفاجئها

القاهرة - ريم الششتاوي

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"أحبك.. كنت أعتقد أنها مجرد جلسة تصوير، لكنه فاجأني وعرض علي الزواج".. بهذه الكلمات علقت ابنة الفنان المصري عمرو دياب والفنانة شيرين رضا على مفاجأة خطيبها البريطاني، الغاني الأصل، لها خلال جلسة تصوير في حديقة منزلها حيث قدم لها خاتم الخطوبة.

ونشرت نور عمرو دياب صورتين على حسابها في إنستغرام الثلاثاء، إحداهما للخاتم، والثانية ظهر فيها كيران وهو راكع أمامها.

كما علق كيران على منشور نور قائلاً: "أحبك أيضاً، أنت حياتي... لا أطيق الانتظار لأقضي بقية حياتي معك".

يذكر أن نور كانت أعلنت عن خطوبتها في أغسطس الماضي من خلال خاصية البث المباشر في "إنستغرام"، وأعربت عن سعادتها للتجهيز للانتقال للعيش بجنوب لندن برفقة خطيبها، دون الكشف عن هويته.

غير أنه ظهر لاحقاً في إحدى القصص التي نشرتها عبر حسابها في إنستغرام، وهو مدرب لياقة بدنية، ومصور، ونشر العديد من الصور لها، عبر حسابه الذي يخصصه لأعماله في التصوير.

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