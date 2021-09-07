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ميرفت أمين تنجو من حريق.. وهذه التفاصيل

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ميرفت أمين تنجو من حريق.. وهذه التفاصيل

قالت إنها بخير ولم يلحق بها أي ضرر

القاهرة - ريم الششتاوي

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نجت الفنانة المصرية ميرفت أمين من حريق اندلع صباح اليوم الثلاثاء في المبنى الذي تسكنه والواقع في منطقة المهندسين التابعة لمحافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، نشب حريق بالطابق السادس حيث تقع إحدى شركات الدعاية والإعلان. وهرعت سيارات الإطفاء إلى الموقع وسيطرت على الحريق وأخمدته.

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من جهتها، طمأنت ميرفت أمين جمهورها من خلال وسائل الإعلام المحلية. وقالت إنها بخير ولم يلحق بها أي ضرر من الحريق، لافتة إلى أنها تسكن في الدور الرابع.

كما نفت ما تردد عن صعودها إلى سطح المبنى خوفاً من الحريق، مؤكدة أنها لم تترك شقتها.

يشار إلى أن النيابة قامت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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