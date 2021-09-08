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مع صورة جديدة لسمير غانم ودلال.. إيمي تنشر رسالة مؤثرة

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سمير غانم ودلال عبدالعزيز
سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز

مع صورة جديدة لسمير غانم ودلال.. إيمي تنشر رسالة مؤثرة

دبي - العربية.نت

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بعد رحيل والدتها الفنانة دلال عبد العزيز قبل شهر تقريباً وقبل ذلك والدها، تعيش ابنتها الفنانة إيمي سمير غانم، أيام صعبة، فقد عبرت بكلمات حزينة ومؤلمة عن مدى اشتياقها لوالديها.

وقالت عبر حسابها الرسمي عبر موقع "انستغرام": "يا أجمل و أطيب وأخف دم أب و أم شافتهم عينيا، انتوا بالنسبه لي مسافرين تصوروا و راجعين لحد ما اشوفكم تاني..".

كما تابعت "اللهم اجرني في مصيبتي و اخلفني خير منها، الله يرحمكم و يغفر لكم و يتقبل دعواتي انا و دنيا لكم، بحبكم للأبد".

من جانبهم، حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم رسائل الدعم والمساندة للفنانة إيمي سمير غانم، بعد الرسالة المؤثرة.

ومن هؤلاء الفنانين، كندة علوش وفيفي عبده وهند صبري وليلى أحمد زاهر وميرهان حسين، وبدرية طلبة ورانيا يوسف واروى جودة ونادية الجندي وايمي طلعت زكريا وعلا رشدي ورانيا محمود ياسين وعبير صبري، وغيرهم.

هذا وكانت الفنانة دلال عبد العزيز توفيت في 7 أغسطس بعد معاناة استمرت لأكثر من 3 أشهر على السرير الأبيض إثر اصابتها بفيروس كورونا، ولم تعلم بوفاة زوجها خوفا على تدهور صحتها، لتتوفى ويتم دفنها بجانب شريك حياتها الفنان الراحل سمير غانم الذي توفي قبلها في 20 مايو الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة إثر اصابته بكوفيد 19.

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