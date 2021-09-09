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زينة وأحمد عز مجدداً.. المحكمة تصدر حكمها في قضية مدرسة الطفلين

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فصل جديد في قضايا أحمد عز وزينة
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زينة وأحمد عز مجدداً.. المحكمة تصدر حكمها في قضية مدرسة الطفلين

رفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى

العربية.نت

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قضت محكمة مصرية، الخميس، برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل طفلي الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت سابقا، بتأييد حكم أول درجة في قضية إلزام الفنان أحمد عز بتأدية ما يقرب من 700 ألف جنيه مصري لطفليه كمصروفات مدرسية للتوأم.

وكان محامي الفنان أحمد عز طلب من محكمة الأمور الوقتية بمدينة نصر، تحويل نجليه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى.

فيما دفع محامي الفنانة زينة خلال الدعوى، بأحقيتها في الإشراف التعليمي على توأمها -عز الدين وزين الدين- من الفنان أحمد عز.

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وترافع محامي الفنانة زينة وقدم 9 حوافظ مستندات أمام المحكمة بينها الأحكام الصادرة لصالحها في الدعاوى المشابهة. وأكد المحامي في تصريحات إعلامية، أن الدعوى الحالية هي الخامسة التي ترفض فيها المحكمة نقل التوأم إلى مدرسة أخرى.

وكانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت في 11 يونيو 2020 برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي طالب فيها بالإشراف التعليمي على طفليه من الفنانة زينة ونقلهما إلى مدرسة أخرى.

وكانت محكمة الأسرة قضت في يناير 2018 بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه.

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