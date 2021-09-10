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بالصور.. مطرب مهرجانات مصري ينجو من موت محقق بحادث مروع

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مطرب المهرجانات حودة بندق في المستشفى

بالصور.. مطرب مهرجانات مصري ينجو من موت محقق بحادث مروع

حودة بندق، تعرض للحادث على الطريق الدائري بالقاهرة.. وظهرت سيارته وهي مهشمة ويحملها "ونش" على الطريق

العربية.نت

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نجا مطرب المهرجانات المصري الشهير، حودة بندق، من موت محقق، إثر تعرضه لحادث مروع، مساء الخميس، حيث تهشمت سيارته نتيجة الحادث.

وظهرت سيارة بندق وهي مهشمة ويحملها "ونش" على الطريق الدائري.

مطرب المهرجانات حودة بندق
مطرب المهرجانات حودة بندق

مطرب المهرجانات محمود محمد، الشهير باسم حودة بندق، تعرض للحادث على الطريق الدائري بالقاهرة، حيث كان بصحبة مدير أعماله أحمد الطحاوي، ونتج إثر اختلال عجلة القيادة منه بسبب سيارة نقل أمامه سقط منها صندوق كبير.

حودة بندق في المستشفى
  • حودة بندق في المستشفى
  • حودة بندق في المستشفى
2 صور
حودة بندق في المستشفى
حودة بندق في المستشفى
حودة بندق في المستشفى
حودة بندق في المستشفى

ونقل بندق رفقة الطحاوي إلى أحد المستشفيات على الفور، إذ تعرضا لإصابات بالغة نتيجة للحادث، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحتهما.

بندق كان متوجهًا لإحياء حفل زفاف بمنطقة بنها بمحافظة القليوبية، حين وقع الحادث، بحسب وسائل الإعلام المصرية.

السيارة بعد تهشمها في الحادث
السيارة بعد تهشمها في الحادث

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بمصر عددا من الصور لبندق، تظهر إصابته بكدمات وجروح وخدوش في الوجه.

يُذكر أن حودة بندق يشارك المطربة نعوم، في الأغنية الرسمية لفيلم "30 مارس" التي تحمل اسم "طريقي خوف"، وهي من كلمات أحمد الجوكر، وألحان حودة بندق، ومن توزيع عمرو الخضري.

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