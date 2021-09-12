هل قتل كورونا محمد سعد؟.. فريق الفنان يجيب

خلال الساعات الماضية، انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بانتشار خبر يفيد بوفاة الفنان المصري محمد سعد إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وتكذيباً للشائعة، نشر المكتب الإعلامي للفنان نفياً تاماً وطمأن جمهوره عن صحته.

كما أكد المكتب أن الفنان محمد سعد بصحة جيدة، ولا صحة تماماً لأية أخبار تنشر على صفحات مجهولة دون مصدر موثوق ومعروف.

وكان آخر ظهور للفنان محمد سعد، من خلال صورة قام بنشرها الفنان هشام ماجد من خلال صفحته على مواقع التواصل، وعلق الفنان هشام ماجد على الصورة "أكتر واحد ضحك مصر".

واشتهر سعد بنشر تعليقات طريفة وكوميدية تفاعل معها جمهوره بشكل كبير.

ابتعاده عن الأعمال السينمائية

يذكر أن الفنان محمد سعد كان ابتعد عن تقديم الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية لأكثر من 3 أعوام، مرجعاً السبب إلى أنه بات يبحث عن الاختلاف مثلما فعل في فيلم "الكنز" الجزء الأول والثاني، والذي أشاد به النقاد وجمهوره بدوره المختلف عن الطابع الكوميدي الذي اشتهر به الفنان، بعدما آمن به المخرج المصري شريف عرفة، وأخرجه من شخصية اللمبي الكوميديا التي جسدها الفنان في العديد من أفلامه واشتهر بها منذ بداية مشواره الفني.

وكان آخر أعمال الفنان محمد سعد في السينما هو فيلم الكنز 2، إخراج شريف عرفة، وبطولة محمد سعد، ومحمد رمضان، والفنانة هند صبري، والفنانة أمينة خليل، والفنانة سوسن بدر ومجموعة كبيرة من الفنانين، وحقق الفيلم نجاحاً واسعاً لا يقل عن نجاح الجزء الأول منه "الكنز 1" والذي أشاد به الكثير من النقاد وجماهير الفنانين، ودارت أحداث الفيلم حول العديد من القصص من مختلف العصور الفرعوني والذي سلط الضوء على قصة حياة الملكة حتشبسوت، والعصر العثماني، وقصة رئيس القلم السياسي أثناء فترة الحكم الملكي.