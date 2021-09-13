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بعد زواج أصالة.. العريان يلغي متابعتها وصديقته تحتفل

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الفنانة السورية أصالة

بعد زواج أصالة.. العريان يلغي متابعتها وصديقته تحتفل

نيكول نفت كل الشائعات المتعلقة بانفصالها عن طارق العريان طليق أصالة

دبي - العربية.نت

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بينما انشغلت الأوساط الفنية والإعلامية ومحبو الفنانة السورية أصالة بخبر زواجها ليلاً من الشاعر العراقي فائق حسن، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بانفصال المخرج المصري ​طارق العريان طليق أصالة،​ عن حبيبته عارضة الأزياء ​نيكول سعفان​ التي تصغره بأكثر من 20 سنة، وذلك بعد أشهر على بداية علاقتهما.

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إلا أن سعفان قطعت الشك باليقين، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها في انستغرام تظهر فيه تفاصيل احتفالها بعيد ميلاد العريان، وأوضح المقطع قوالب من الحلوى تحمل اسمه طارق العريان، وعبارات التهنئة بمناسبة عيد ميلاده.

وبذلك تكون نيكول قد نفت كل الشائعات المتعلقة بانفصالها عن طارق.

ألغى متابعتها بعد زواجها

الجدير ذكره أن شائعات الانفصال كانت ترددت خلال الفترة الأخيرة بسبب غياب صور العريان مع صديقته، وعدم ظهورهما معاً في أية مناسبة.

وكانت قصة طلاق المخرج طارق العريان والفنانة السورية أصالة قد أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2019 وبداية 2020، وتحوّلت إلى قضية رأي عام، خصوصاً بعد أن نشرت أصالة صورة لطليقها مع حبيبته الجديدة نيكول سعفان، ووصفت تصرفه بـ"العيب".

فيما ترددت معلومات عن أن أصالة حصلت على تسجيلات صوتية عاطفية جمعت العريان ونيكول، وهو ما تسبب بانفصالها عنه.

وفي سياق متصل، أعلنت الفنانة السورية أصالة زواجها الأحد، من الشاعر العراقي فائق حسن، في حين لفت متابعون أن العريان قام بإلغاء متابعته لطليقته عبر إنستغرام بعد انتشار خبر ارتباطها.

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