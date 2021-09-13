مفاجأة.. بريتني سبيرز تعلن خطبتها لصديقها إيراني الأصل

في مفاجأة فنية، أعلنت مغنية البوب الأميركية بريتني سبيرز، مساء الأحد، خطبتها لصديقها إيراني الأصل سام أصغري وذلك عبر منشور على‭ ‬تطبيق انستغرام.



ونشرت النجمة التي كافحت أمام القضاء لإلغاء أمر وصاية مفروض على شؤونها الشخصية والمالية منذ 13 عاما من قبل والدها، تسجيلا مصورا وهي تقف إلى جانب أصغري (27 عاما) وتعرض خاتما في أصبعها.

كما أكد براندون كوهين مدير أعمال أصغري لمجلة بيبول خطبة سبيرز وأصغري.

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يذكر أن سبيرز (39 عاما) تزوجت مرتين من قبل، ففي عام 2004 تزوجت سبيرز صديق طفولتها جيسون ألكسندر لكن الزواج انتهى بعد أيام فقط. وفي وقت لاحق من نفس العام تزوجت الراقص كيفن فيدرلاين وأنجبت منه طفلين قبل طلاقهما في 2007.

وسام أصغري إيراني الأصل، وُلد في طهران، وهو الأصغر بين 4 أطفال، وكان قد هاجر مع عائلته إلى أميركا عندما كان يبلغ من العمر 12 عاماً، حيث استقروا في لوس أنجلوس ويعمل مدرب لياقة شخصي وظهر ممثلا في مسلسل "بلاك منداي" (الاثنين الأسود) على شبكة شوتايم.

وفي عام 2016 شارك مع بريتني سبيرز في فيديو أغنية Slumber Party، حيث شكلت تلك الفرصة بداية تعارفهما.

وقال أصغري وهو الداعم الأول للنجمة العالمية في قضيتها مع والدها، بإنه عندما رأى بريتني أول مرة شعر بدفء غامر يملأ صدره، ووقع في الحب على الفور.