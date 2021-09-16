بعد زواج أصالة.. طليقة العريس تخرج عن صمتها

بعد جدل طويل منذ إعلان زواج الفنانة السورية أصالة نصري من الشاعر العراقي فائق حسن، خرجت طليقة العريس عن صمتها أخيراً، وكشفت للجمهور عن رأيها بما حدث.

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وعلى عكس الإشاعات، نفت مارتا أحمد، طليقة فائق حسن ما تردد عن انفصالهما قريباً بسبب زواجه من أصالة نصري، مهنئة زواجهما ومباركة.

كما أكدت السيدة أن المعلومات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، كما شددت على أنه لم يصدر عنها أي تعليق سيئ بل على العكس سرت لما سمعت من أنباء عن والد أبنائها.

"مبروك يا أبو أولادي"

وقالت مارتا أحمد عبر فيديو نشرته على حسابها في إنستغرام: "أصدقائي ومتابعيني، بس حبيت أوضح في هذا الفيديو معلومات عن صور انتشرت على السوشيال ميديا، هذه المعلومات ما صدرت مني، هذه المعلومات غير صحيحة ومغلوطة، ما صدرت مني هذه المعلومات، وأي معلومة عني على حسابي الوحيد على إنستغرام.. وبالمناسبة حبيت أبارك لأبو أولادي وزوجته الفنانة أصالة، ألف ألف مبروك، أتمنى لكم كل الخير، وبالنسبة لموضوع الطلاق تداولوه كتير على موضوع الطلاق، هذه المعلومات غير صحيحة، إحنا مطلقين من فترة مو صغيرة شكرا ليكم".

إلى ذلك، أشاد الجمهور بتهنئة زوجة فائق حسن السابقة له على زواجه من أصالة، معتبرين أن تصرفها يدل على أخلاق راقية وعلاقة جميلة بين الأبوين المنفصلين.

الجدير ذكره أن الفنانة السورية أصالة نصري، كانت أعلنت قبل يومين رسمياً زواجها من الشاعر الغنائي العراقي فائق حسن، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وأصالة كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال، أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، فيما وقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج، طارق العريان، وأنجبا توأما هما آدم وعلي، وانفصلا بعد زواج دام 14 عاما في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، كما تداولت تقارير خلال الأشهر الماضية زواجها من نائب برلماني مصري وانفصالهما في يوليو/ تموز الماضي، دون تأكيد رسمي أو نفي.