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زواج سري بفنانة مغمورة.. تامر حسني يرد وبسمة بوسيل غاضبة

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بسمة بوسيل وتامر حسني

زواج سري بفنانة مغمورة.. تامر حسني يرد وبسمة بوسيل غاضبة

دبي - العربية.نت

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عادت شائعات انفصال النجم المصري تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل للواجهة مؤخراً، مع تداول اسم ممثلة مغمورة تدعى "يارا السكري" على علاقة سرية بالنجم الشاب.

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جاء ذلك بالتزامن مع منشور شاركته بسمة عبر حسابها على خاصية "قصص انستغرام"، لتقوم بحذفه لاحقاً كتبت فيه "يارب يخلصني من الناس المنافقة الخاينة اللي في حياتي"، وهو ما جعل البعض يربط بين الشائعة والمنشور.

بدوره، رد الفنان تامر حسني بطريقة غير مباشرة، عبر رسالة رومانسية وجهها إلى زوجته بسمة بوسيل، في تعليق على صورتهما عبر "ستوري انستغرام" وكتب : "مع العشق العشق بسومي هانم"، فيما ردت بسمة على الصورة بإعادة نشرها، وكتبت "حبيب قلبي يا باشا مصر".

منشور تامر حسني
منشور تامر حسني

كما علقت على خبر زواج تامر حسني السري المنشور في أحد المواقع، وكتبت "يارب تبطلوا تكتبو اشاعات، حرام تنزلوا صور وتشهروا في بنات، أنا أم وعندي بنتين ومارضاش ده لبناتي"، مضيفة "ياريت نراعي ربنا في مهنتنا ونبقى نتأكد قبل نشر أي خبر".

وانتشرت صور للفنان تامر حسني مع فنانة شابة تدعى يارا السكري مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تداول أخبار عن ارتباطهما، ويارا هي فنانة شابة مصرية خاضت تجربة التمثيل للمرة الأولى برفقة الفنان تامر حسني في فيلم "الفلوس"، إذ ظهرت في مشهد قصير.

منشور بسمة بوسيل
منشور بسمة بوسيل

وهذه ليست المرة الأولى لشائعات خلافات الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، التي فاجأت متابعيها في شهر نوفمبر من العام الماضي، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق إنستغرام، وأشارت من خلاله عن انفصالها عن زوجها.

ووقتها ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر انفصال الثنائي بعد زواجهما الذي دام عدة سنوات وأثمر عن 3 أبناء، لتعود المياه إلى مجاريها بعد جلسات صلح مستمرة بين الطرفين، حتى خرج الفنان تامر حسني معلنا الصلح مع زوجته بسمة بوسيل، عبر حسابه الرسمي.

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