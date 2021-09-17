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شاهد.. رحمة رياض تفقد وعيها بشكل مفاجئ في حفل فني

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رحمة رياض وزوجها

شاهد.. رحمة رياض تفقد وعيها بشكل مفاجئ في حفل فني

دبي - العربية.نت

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أثناء تواجدها في مهرجان "موريكس دور" الموسيقي، برفقة زوجها الممثل ألكسندر علوم، فقدت المطربة العراقية رحمة رياض بشكل مفاجئ وعيها، وسط الحضور الذي تجمهروا حولها من أجل المساعدة.

وخلال اللحظات التي أغمى على الفنانة الشابة كان زوجها بجانبها محاولاً مساعدتها ونقلها إلى سيارة الإسعاف، حيث حضر الصليب الأحمر اللبناني لإسعافها.

وذكرت صاحبة "الكوكب" لموقع ET بالعربي أن سبب سقوطها هو الإرهاق الشديد وقلة النوم وعدم الأكل، لأنها وصلت من المطار إلى الحفل فوراً، مؤكدة أنها باتت بحالة أفضل.

يذكر أن رحمة رياض كانت قد أعلنت خطوبتها إلى الممثل العراقي الأميركي ألكسندر علوم في مايو الماضي، ونشرت عبر صفحتها في موقع "إنستغرام"، صورة لها مع خطيبها، وكتبت "باركولي".

كما نشر علوم صورة له مع النجمة الشهيرة عبر صفحته، وعلق عليها قائلًا "وعد مني وعد وأخذتها.. باركولي".

وبرز اسم الممثل الأميركي العراقي ألكسندر علوم بشكل كبير في شهر رمضان 2021 بعد عرض مسلسل "أم بديلة" الذي قام ببطولته إلى جانب عددٍ من نجوم لبنان والعراق.

وبدأ حياته الفنية كعارض أزياء في الولايات المتحدة الأميركية، وشارك في إعلانات لأهم العلامات التجارية في العالم، قبل أن يجد طريقه إلى عالم التمثيل.

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