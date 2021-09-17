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أزمة صحية مفاجئة تلم بكريم فهمي.. وصورة من المستشفى

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كريم فهمي

أزمة صحية مفاجئة تلم بكريم فهمي.. وصورة من المستشفى

الفنان يعاني من جلطة على الرئة لم تعرف أسبابها بعد

القاهرة - أحمد الريدي

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حالة من القلق انتابت الوسط الفني في مصر، صباح اليوم الجمعة، بعد دخول الفنان كريم فهمي إلى أحد المستشفيات إثر أزمة صحية مفاجئة.

وانتشر الخبر بعد أن نشرت مصممة الأزياء، ندى أكرم، صورة لفهمي في أحد المستشفيات، مطالبة الجميع بالدعاء له حتى يتجاوز أزمته الصحية دون الكشف عما يعاني منه.

جلطة على الرئة

إلا أنه تَبين لاحقاً أن الفنان يعاني من جلطة على الرئة لم تعرف أسبابها بعد، فيما يخضع لعدد من الفحوصات ويحاول الأطباء إذابة الجلطة.

من جهتها تتكتم العائلة على كافة التفاصيل في انتظار مرور الأزمة والاطمئنان على صحة كريم.

رسالة دعم

إلى ذلك حاول بعض نجوم الفن دعم فهمي، من بينهم المطرب رامي جمال، الذي وجه رسالة إلى صديقه بعد أن كان بصحبته قبل أيام، مطالباً الجميع بالدعاء له حتى يتجاوز "المشكلة القوية" التي يعاني منها في الرئة، بحسب وصفه.

تأتي هذه الأزمة المفاجئة في الوقت الذي كان يحضر فيه الفنان المصري للجزء الثاني من فيلم "ديدو".

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