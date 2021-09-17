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هل تحضر شام الذهبي لزفاف مشترك مع والدتها أصالة؟

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أصالة
أصالة وابنتها شام

هل تحضر شام الذهبي لزفاف مشترك مع والدتها أصالة؟

الفنانة السورية كانت أعلنت زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن

دبي - العربية.نت

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لأول مرة منذ إعلان الزواج، خرجت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري عن صمتها وباركت لوالدتها ارتباطها بالشاعر العراقي فائق حسن.

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فبينما نشرت شام صورة لوالدتها وزوجها عبر حسابها الرسمي في إنستغرام موجهة رسالة تهنئة لهما متمنية السعادة للعروسين، أطلت في مداخلة عبر برنامج ET بالعربي الذي يعرض على شاشة قناة Mbc.

زفاف مشترك؟!

في بداية كلامها، أعربت شام عن سعادتها البالغة لزواج والدتها، مؤكدة أن تستحق كل الفرح في هذه الدنيا، وأضافت أن فائق إنسان خلوق ومهذب وحنون ومحب.

وعن حفل زفاف مشترك مع والدتها بما أنها تحضر لزفافها قريباً، لم تجب شام عن هذا السؤال بل تركت المجال مفتوحاً، وقالت "ما نعرفش نستنى ونشوف".

كما أكدت أن فائق استطاع أن يكسب قلوب أفراد العائلة جميعاً، مشددة على فرحتها الكبيرة لإعلان ارتباط الثناني.

يذكر أن الفنانة السورية كانت أعلنت قبل يومين رسمياً زواجها من الشاعر الغنائي العراقي فائق حسن، بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وأصالة كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال، أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، فيما وقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج، طارق العريان، وأنجبت منه توأما هما آدم وعلي، لينفصلا في يناير 2020 بعد زواج دام 14 عاما.

كما أفادت تقارير خلال الأشهر الماضية بزواجها من نائب برلماني مصري وانفصالهما في يوليو الماضي، دون تأكيد رسمي أو نفي من المطربة السورية.

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