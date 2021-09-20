.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الموت يغيب الممثل إيهاب خورشيد بعد رحيل والدته الشهيرة اعتماد

  • الخط
الفنان الراحل إيهاب خورشيد
الفنان الراحل إيهاب خورشيد

الموت يغيب الممثل إيهاب خورشيد بعد رحيل والدته الشهيرة اعتماد

الفنان الراحل نجل أحمد خورشيد أحد مشاهير التصوير السينمائي، وشقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد

القاهرة -أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

غيّب الموت مساء الأحد ، الفنان إيهاب خورشيد، والد الفنان عمر خورشيد، بعد فترة وجيزة من صراعه مع المرض.

وتوفى الفنان المصري بعد شهرين من وفاة والدته الفنانة والمنتجة السينمائية الشهيرة اعتماد خورشيد عقب معاناة مع مرض الالتهاب الرئوي وعن عمر ناهز 82 عاما.

الموسيقار الراحل عمر خورشيد
الموسيقار الراحل عمر خورشيد

وأكدت الفنانة علا رامى خبر وفاة زوجها السابق ووالد ابنها الفنان الشاب عمر خورشيد

الفنان الراحل اشتهرَ خلال فترة الثمانينات بعدما شاركَ في عدّة أعمال منها أفلام "أولاد الملجأ"، و"صاحب الإدارة بواب العمارة" و "عودة الهارب" وهو نجل أحمد خورشيد أحد مشاهير التصوير السينمائي، وشقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد الذي لقى مصرعه قي حادث غامض عام 1981.

السعودية.. الكشف عن خطة تطوير قطاع المتاحف السعودية السعودية.. الكشف عن خطة تطوير قطاع المتاحف

تزوج إيهاب خورشيد من الفنانة علا شقيقةُ الفنانة سحر رامي، وانجب منها ابنهما الوحيد الفنان الشاب عمر خورشيد، ثم تزوَّج من الفنانة نغم فتوكي، التي ترتبط بصلة قرابة مع الفنانة والمطربة الراحلة وردة الجزائرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حاز اعجاب المصريين.. خاطر بحياته لينقذ جيرانه من نيران الموت  حاز اعجاب المصريين.. خاطر بحياته لينقذ جيرانه من نيران الموت 
اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"
الأكثر قراءة
من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى
جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن
تفاصيل القبض على الأسيرين الأخيرين الفارين من السجن الإسرائيلي تفاصيل القبض على الأسيرين الأخيرين الفارين من السجن الإسرائيلي
اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"
الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر
من عجائب قيادة السيارة في الرياض من عجائب قيادة السيارة في الرياض
قبل أن تذهب
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
اكتشف المزيد