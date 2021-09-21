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شيرين أبو العز تكشف حقيقة مع حصل مع ابن طارق العريان

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شيرين أبو العز
الممثلة المصرية شيرين أبو العز

شيرين أبو العز تكشف حقيقة مع حصل مع ابن طارق العريان

مقطع فيديو كان قد أثار بلبلة واسعة على مواقع التواصل

دبي - العربية.نت

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نفت الممثلة المصرية، شيرين أبو العز، تماما ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بوقوع مشاجرة بينها وبين عمر طارق العريان ابن طليق الفنانة السورية أصالة نصري.

وأكدت أن ما أشيع إليه عارٍ تماما من الصحة، مضيفة أنها لم تتشاجر مع نجل طارق العريان أبداً.

كما شرحت لوسائل إعلام مصرية، أنها التقت عمر في مكان عام بالصدفة، ثم اقتربت منه لتلقي السلام فتفاجأت بشابة كانت معه دخلت بينهما وشدت العريان إلى جانبها.

عمر العريان مع والده
عمر العريان مع والده

وأضافت أن الموقف قد أثار انتباه الموجودين، لافتة إلى أنها عادت إلى مكانها بشكل طبيعي وأكملت سهرتها بكل هدوء، إلا أن تلك الفتاة قد بادرت مرة أخرى بأفعال استفزازية، وفق تعبيرها، وحين تدخل أحد أصدقاء شيرين لحل الأزمة نشب خلاف بين الشبان تطور إلى مشاجرة، نافية كل ما تردد عن اعتداء العريان عليها بالضرب.

إلى ذلك، أوضحت أنها بادرت بالسلام على العريان بناء على علاقة صداقة قديمة تربطهما ببعض لا أكثر.

الجدير ذكره أن بلبلة حدثت بعد انتشار فيديو ظهر فيه عمر نجل المخرج طارق العريان، وهو يتشاجر مع مجموعة من الشباب في أحد الملاهي الليلية في لبنان، ما أدى لتعرضه لـ 3 عمليات جراحية في قدمه ويديه.

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