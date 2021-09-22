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هاني شاكر "يحذر" محمد رمضان: لا استثناءات

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محمد رمضان (أرشيفية)

هاني شاكر "يحذر" محمد رمضان: لا استثناءات

دبي - العربية.نت

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شدد نقيب الموسيقيين في مصر، هاني شاكر، على أن الفنان محمد رمضان لا يستثنى من العقوبات الجديدة التي فرضتها النقابة.

وقال شاكر لوسائل إعلام محلية الثلاثاء إن "أي حفل لأي مطرب أو فنان مهما كان، لن يُقام بدون فرقة غنائية"، مؤكداً أن "من يخالف ذلك سيتعرض لعقوبة من النقابة، مثلما حدث مع الفنان أحمد سعد، الذي تم تغريمه 20 ألف جنيه لقيامه باصطحاب 4 عازفين فقط في حفله".

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وحفلات محمد رمضان تُقام دوماً بالفلاشة بدون موسيقيين.

يذكر أن نقابة الموسيقيين كانت اتخذت في وقت سابق من الشهر الحالي حزمة من القرارات بعد الأزمة التي وقعت بين الثنائي، حسن شاكوش ورضا البحراوي، أبرزها منع الغناء بطريقة الـ"بلاي باك" باستخدام ما يعرف بـ"الفلاشة"، على أن يصاحب المطرب في الحفل فرقة مكونة 8 عازفين بحد أدنى.

أحمد سعد (أرشيفية)
أحمد سعد (أرشيفية)

والخميس الفائت خالف المطرب أحمد سعد هذه القرارات بحفله في منطقة الساحل الشمالي، وقام بالغناء على طريقة الـ"بلاي باك"، واستعان بـ4 عازفين فقط.

تلويح بـ"مجلس التأديب"

وبعد تصوير الحفل وإرسال نسخة منه إلى هاني شاكر، أصدرت النقابة قراراً يقضي بمعاقبة سعد بغرامة قيمتها 20 ألف جنيه.

كما حذرت النقابة سعد من تكرار هذا الأمر، لافتة إلى أنه في المرة القادمة ستتم إحالته إلى مجلس التأديب، الذي يملك كافة الصلاحيات في مواجهة المطرب بموجب القانون.

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