ترشيح منة شلبي لجائزة "إيمي"

أعلنت قوائم الترشيحات الخاصة بجوائز "إيمي" لعام 2021، والتي شهدت هذا العام ترشيح الفنانة منة شلبي للجائزة، حيث تم ترشيح الفنانة المصرية للجائزة عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، الذي عرض عبر منصة "شاهد VIP" وشاركها بطولته آسر ياسين.

ووفق ما تم إعلانه، تنافس منة شلبي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها بالمسلسل، على أن يتم إعلان الفائزين في 22 من شهر نوفمبر المقبل في حفل تشهده ولاية نيويورك الأميركية.

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ويعد هذا هو الترشيح الأول في مسيرة منة شلبي للجائزة الأهم التي تمنح للأعمال التلفزيونية، فيما تشهد ترشيحات العام الحالي رقما قياسيا يتعلق بالدول المرشحة، حيث تتواجد أعمال تابعة لـ24 دولة حول العالم.

وفور نشر الترشيحات من قبل وسائل الإعلام الدولية، تم تداول الخبر، وأعلن عنه المخرج المصري عمرو سلامة، ليبارك للفنانة المصرية التي دخلت الترشيحات من خلال المسلسل المأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

وحرص الجمهور والزملاء على تهنئة منة شلبي في ظل الترشيح الهام الذي حصلت عليه بسبب أدائها في المسلسل الذي نال استحسان قطاع كبير من الجمهور.