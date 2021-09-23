.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ترشيح منة شلبي لجائزة "إيمي"

  • الخط
في كل أسبوع يوم جمعة
من أفيش المسلسل

ترشيح منة شلبي لجائزة "إيمي"

عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، الذي عرض عبر منصة "شاهد VIP" وشاركها بطولته آسر ياسين

القاهرة - أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت قوائم الترشيحات الخاصة بجوائز "إيمي" لعام 2021، والتي شهدت هذا العام ترشيح الفنانة منة شلبي للجائزة، حيث تم ترشيح الفنانة المصرية للجائزة عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، الذي عرض عبر منصة "شاهد VIP" وشاركها بطولته آسر ياسين.

ووفق ما تم إعلانه، تنافس منة شلبي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها بالمسلسل، على أن يتم إعلان الفائزين في 22 من شهر نوفمبر المقبل في حفل تشهده ولاية نيويورك الأميركية.

منة شلبي في المسلسل
منة شلبي في المسلسل

ويعد هذا هو الترشيح الأول في مسيرة منة شلبي للجائزة الأهم التي تمنح للأعمال التلفزيونية، فيما تشهد ترشيحات العام الحالي رقما قياسيا يتعلق بالدول المرشحة، حيث تتواجد أعمال تابعة لـ24 دولة حول العالم.

منة شلبي: اضطررت لإعادة تصوير مشاهدي بسبب هنيدي ثقافة وفن خاص منة شلبي: اضطررت لإعادة تصوير مشاهدي بسبب هنيدي
منة شلبي للعربية.نت: التمثيل أوصلني للعلاج النفسي ثقافة وفن منة شلبي للعربية.نت: التمثيل أوصلني للعلاج النفسي

وفور نشر الترشيحات من قبل وسائل الإعلام الدولية، تم تداول الخبر، وأعلن عنه المخرج المصري عمرو سلامة، ليبارك للفنانة المصرية التي دخلت الترشيحات من خلال المسلسل المأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

وحرص الجمهور والزملاء على تهنئة منة شلبي في ظل الترشيح الهام الذي حصلت عليه بسبب أدائها في المسلسل الذي نال استحسان قطاع كبير من الجمهور.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبراء: العالم كله خبراء: العالم كله "قد" يصاب بـكورونا بالأشهر المقبلة
أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب
الأكثر قراءة
انقلب السحر على الساحر.. مقلب طفل مصري يغير حياته انقلب السحر على الساحر.. مقلب طفل مصري يغير حياته
فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك
بعد تلقيها أغلى علاج بالعالم.. وفاة الطفلة المصرية ليال بعد تلقيها أغلى علاج بالعالم.. وفاة الطفلة المصرية ليال
خبراء يحذرون ثانية خبراء يحذرون ثانية "إياكم أن تغسلوا الدجاج واللحوم"
احتجزه 5 ساعات بسكين على عنقه.. كاميرا توثق لحظات رعب احتجزه 5 ساعات بسكين على عنقه.. كاميرا توثق لحظات رعب
خطأ تقني يفقد بيتكوين 90% من قيمتها.. كيف هوت إلى 5402 دولار؟ خطأ تقني يفقد بيتكوين 90% من قيمتها.. كيف هوت إلى 5402 دولار؟
قبل أن تذهب
صفقة الغواصات النووية تشق صف التحالف الأوروبي الأميركي
صفقة الغواصات النووية تشق صف التحالف الأوروبي الأميركي
اكتشف المزيد