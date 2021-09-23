شاهد لحظة إغماء ماجدة الرومي في جرش.. وهذا أول تعليق لها

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة محبو الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، خبر تعرضها إلى حالة إغماء على مسرح مدرج مهرجان جرش في الأردن الأربعاء.

وفقدت الفنانة اللبنانية توازنها بسبب هبوط طارئ في مستوى السكر في الدم، وكادت أن تقع أرضا لولا مساعدة أحد الموسيقيين الذي سارع لحملها خارج المسرح، بعد أن أدت أغنيتها "أحبك جدا" وذلك خلال حفلها في مهرجان جرش.

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بيد أن الرومي أكملت حفلها بعد زهاء 10 دقائق. وقال متحدث باسمها لاحقا، إنها لم تتناول الطعام طيلة النهار، فضلا عن إرهاقها خلال بروفات الحفل ما أدى لانخفاض السكر في الدم.

وأعربت عن شكرها للجمهور الذي هب بلهفة للاطمئنان على حالتها واستقبل عودتها من الكواليس بتصفيق حاد.

وعقب ذلك، توجّهت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بالشكر مجددا للأردن، على "المحبة" التي أحيطت بها خلال حفل افتتاح مهرجان "جرش للثقافة والفنون" الأربعاء، في أول تعليق لها بعد الوعكة الصحية التي أفقدتها توازنها على المسرح.

ونشرت ماجدة، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، مجموعة صور لإطلالتها في الحفل، وتكريم وزير الثقافة الأردني علي العايد لها، وعلّقت عليها بالقول: "شكراً جرش.. شكراً الأردن على كل هالمحبّة".

ويقام مهرجان "جرش للثقافة والفنون" بدورته الـ 35 وسط إجراءات احترازية صحية خاصة، خلال الفترة الممتدة بين 22 سبتمبر، 2 أكتوبر المقبل، بعد توقفه منذ 2019، بسبب جائحة كورونا.

ويشارك أيضاً في الفعاليات الموسيقية لمهرجان جرش، نخبة من نجوم الغناء العربي، هم: جورج وسوف، حسين الديك من سوريا، نجوى كرم من لبنان، سيف نبيل من العراق، عمر العبدللات ونداء شرارة من الأردن، إلى جانب مشاركة واسعة للفنّانين الأردنيين إضافة إلى نحو 40 فرقة فنية وفلكلورية محلية وعربية وأجنبية. كما يشمل البرنامج الثقافي للمهرجان مؤتمرا نقديا للرواية العربية، وأمسيات شعرية، وقصصية متنوعة، بمشاركة أدباء وشعراء من الأردن، والعالم العربي.