.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ماذا تعلم وليد توفيق من محمد عبدالوهاب؟.. الفنان يكشف

  • الخط
الفنان وليد توفيق

ماذا تعلم وليد توفيق من محمد عبدالوهاب؟.. الفنان يكشف

الفنان يحضّر لتصوير أغنية "يا قلب حاجي تعن"

بيروت - فاطمة قنيبر

نشر في: آخر تحديث:

بعدما حصد هذا الشهر جائزتين، الأولى كانت من مصر وتحديداً من حفل "دير جيست"، والثانية جائزة الموريكس دور في بيروت، يستعد الفنان اللبناني وليد توفيق لتصوير أغنية جديدة.

وليد توفيق: وسائل التواصل سرّعت بانتشار الأغاني.. ولكن! ثقافة وفن وليد توفيق: وسائل التواصل سرّعت بانتشار الأغاني.. ولكن!

فقد كشف صاحب "انزل يا جميل عالساحة"، في تصريح لـ "العربية.نت"، أنه اليوم بصدد تصوير أغنية "يا قلب حاجي تعن" من كلمات نادين أسعد ومن ألحانه، وإنتاج شركة لايف ستايل، ويتعاون فيها مع المخرج فادي حداد.

وأوضح في حديثه أنه تعلّم التواضع من الفنانين العمالقة كسيد مكاوي، وبليغ حمدي، ومحمد عبد الوهاب وغيرهم.

وعن ذلك خص توفيق الفنان الراحل محمد عبدالوهاب بأنه أوصاه أن بضرورة تدريب صوته، وأن يبقى جاهزاً دائماً ، و أن يكون له لونه الغنائي الخاص به وأن يترك بصمته بعالم الفن، وتقديم أغنيات تشبهه.

وتطرق أيضاً إلى قصة أغنية "بلاش تبوسني في عينيا" التي تعاون فيها مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، والتي غناها في فيلم "قمر الليل"، وقال إن الراحل اختار له لحن الأغنية هذه لأنها تشببه، وأبدى سعادة كبيرة بالطريقة التي أداها فيها توفيق.

وليد توفيق
وليد توفيق

أهمية الأغنية الخليجية

في سياق متّصل قال وليد توفيق إن مصر منحته النجومية العربية بعد مشاركته في فيلم "من يطفئ النار" في القاهرة والذي شاركه فيه فريد شوقي وآثار الحكيم، وكذلك أفلاماً أخرى مثل "قمر الليل" مع ليلى علوي، وفيلم "أنا والعذاب وهواك" مع صابرين، وغيرها من الأفلام.

إلى ذلك، تطرق إلى الأغنية الخليجية فأشار إلى أنها لا تقل أهمية عن الأغنيتين المصرية واللبنانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار
من الملاعب إلى الأزياء.. تعرفوا على أجمل رياضية بالعالم من الملاعب إلى الأزياء.. تعرفوا على أجمل رياضية بالعالم
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام
عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط! عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط!
بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة
"ارتبطت بمرافقها وتعرضت لوعكة".. الفنانة سوزان نجم الدين توضح
جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب
قبل أن تذهب
روسيا تنافس أوروبا في أفريقيا بعناصر فاغنر
روسيا تنافس أوروبا في أفريقيا بعناصر فاغنر
اكتشف المزيد