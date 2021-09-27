فيديو مرعب.. حريق يلتهم منزل منة فضالي وإصابة والدتها

نجت الفنانة المصرية منة فضالي وعائلتها من حريق مروع نشب في مطبخ منزلها صباح الاثنين، وتعرضت والدتها للإصابة بيدها نتيجة ما حدث.

وكشفت الفنانة المصرية عن الأمر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت أنها كادت أن تموت هي ومن في المنزل، بعد أن نشب حريق في المطبخ.

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كما أشارت إلى أن المطبخ بأكمله التهمته النيران، وتعرضت والدتها للحرق في يدها إثر الحادث، لتختتم حديثها قائلة "الحمدلله الحمدلله"، لتستقبل بعدها مئات التعليقات التي حرصت على الاطمئنان عليها.

وبعدها نشرت منة فضالي مقطع فيديو يوضح حجم الدمار الذي ألحقه الحريق بالمطبخ، والذي تبين معه أن هناك أجزاء تعرضت لدمار شديد بعدما التهمتها النيران.

ولم يتم الكشف بعد عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحريق، ومدى الحالة الصحية لوالدتها بعد الحرق الذي تعرضت له في يدها، غير أن مئات الأصدقاء حرصوا على الاطمئنان على الفنانة المصرية والدعاء لها في هذه الأزمة التي تعرضت لها.