.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيديو مرعب.. حريق يلتهم منزل منة فضالي وإصابة والدتها

  • الخط
منه فضالي

فيديو مرعب.. حريق يلتهم منزل منة فضالي وإصابة والدتها

القاهرة - أحمد الريدي

نشر في: آخر تحديث:

نجت الفنانة المصرية منة فضالي وعائلتها من حريق مروع نشب في مطبخ منزلها صباح الاثنين، وتعرضت والدتها للإصابة بيدها نتيجة ما حدث.

وكشفت الفنانة المصرية عن الأمر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت أنها كادت أن تموت هي ومن في المنزل، بعد أن نشب حريق في المطبخ.

كما أشارت إلى أن المطبخ بأكمله التهمته النيران، وتعرضت والدتها للحرق في يدها إثر الحادث، لتختتم حديثها قائلة "الحمدلله الحمدلله"، لتستقبل بعدها مئات التعليقات التي حرصت على الاطمئنان عليها.

وبعدها نشرت منة فضالي مقطع فيديو يوضح حجم الدمار الذي ألحقه الحريق بالمطبخ، والذي تبين معه أن هناك أجزاء تعرضت لدمار شديد بعدما التهمتها النيران.

ولم يتم الكشف بعد عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحريق، ومدى الحالة الصحية لوالدتها بعد الحرق الذي تعرضت له في يدها، غير أن مئات الأصدقاء حرصوا على الاطمئنان على الفنانة المصرية والدعاء لها في هذه الأزمة التي تعرضت لها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تويتر يخاصم وزارات طالبان.. ويحرمها من شارته الزرقاء تويتر يخاصم وزارات طالبان.. ويحرمها من شارته الزرقاء
أصل كورونا ثانية.. كهف في لاوس مع خفافيشه قد يكون المنبع أصل كورونا ثانية.. كهف في لاوس مع خفافيشه قد يكون المنبع
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار
فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان فيديو غريب للبيت المعجزة.. صمد وحيدا أمام حمم البركان
مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض مصر.. طبيب الطفلة منار يعرض الصلح والعائلة ترفض
صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟ صورة نادرة.. من هذا الطفل الظاهر مع الملك سلمان؟
جريمة مروعة بين أشقاء تهز صنعاء.. خنقوا أختهم بأيديهم جريمة مروعة بين أشقاء تهز صنعاء.. خنقوا أختهم بأيديهم
قبل أن تذهب
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
رغم القيود.. المرأة الكردية تشارك في الانتخابات للوصول إلى مراكز صنع القرار
اكتشف المزيد