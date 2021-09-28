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بالصور.. جولة بين ماضي الفن وحاضره بـ"حي القاهرة الدولي للفنون"

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لقطات من المعرض
خاص

بالصور.. جولة بين ماضي الفن وحاضره بـ"حي القاهرة الدولي للفنون"

مدير مهرجان لـ"العربية نت": الفعاليات تضم مجموعة من الفنانين المعروفين من 10 بلدان مختلفة في العالم

القاهرة - ريم الششتاوي

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12 موقعا مختلفا في أكثر أحياء القاهرة ثراء بالفنون بمنطقة وسط البلد، بما لها من تاريخ طويل وعريق تتحد في عرض فعاليات "حي القاهرة الدولي للفنون" الذي يجمع بين العديد من الفنون واللوحات والأعمال الفنية المختلفة للكثير من الفنانين المصريين والعالمين.


الجمع بين الفنون

تهدف فكرة "حي القاهرة الدولي للفنون" الجمع بين العديد من اللوحات والمنحوتات وأعمال من فن التجهيز في الفراغ، وكذلك فنون الفيديو والوسائط الجديدة [الهولوغرام] والصوت. كما يهدف المعرض لأخذ الزائرين في جولة وسط العديد من الفنون في واحد من أكثر أحياء القاهرة ثراء بالفنون للاحتفال بالتجديدات المستمرة في تلك المنطقة المليئة بالروائع المعمارية التاريخية، وتقوم التجربة بغمر الزائر بشعور من التقدير الفني وهو يتنقل بين ماضي الفن وحاضره ومستقبله.

أحد الأعمال الفنية المشاركة في الفعاليات
أحد الأعمال الفنية المشاركة في الفعاليات

فنون من كل أنحاء العالم

أوضحت هنا الببلاوي، مدير مهرجان حي القاهرة الدولي للفنون لـ"العربية.نت" أن الفعاليات تضم باقة من الفنانين المعروفين من 10 بلدان مختلفة في العالم، من ضمنها مصر وأميركا وبلجيكا والبرازيل وبريطانيا وهولندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والسودان وسويسرا. بالإضافة إلى ذلك، يشمل المعرض مجموعة من الفنانين المصريين الصاعدين، مع عقد سلسلة من المحاضرات وورش العمل ومناقشات للفنانين ومحبي الفنون في إطار المعرض، ويقوم باستضافتها مجموعة من الفنانين والأكاديميين المرموقين في مجال الفن.

9 صور

12 موقعا بوسط البلد

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وتابعت هنا أن المهرجان مستمر في الفترة من 14 سبتمبر إلى 27 أكتوبر في 12 موقعا في وسط البلد، حيث تم اختيار بعض الأماكن لتقديم الفعالية تتضمن كوداك، والمركز الثقافي الأسباني القديم، وسينما راديو، و"ذا فاكتوري"، ومعرض أكسيس أرت، ومركز التحرير الثقافي بالقاهرة بالإضافة إلى مناطق أخرى.

وأضافت أن ما يميز المهرجان هو جمع هذا العدد الكبير من الفنانين في مكان واحد، خاصة أن المهرجان مفتوح لكل الجمهور دون أي شروط، ومواقع العرض التي تم اختيارها، فكل مكان له تاريخ يميزه لإضافة قيمة للفن المعروض، "فنحن نعمل على مزج التاريخ المعاصر بالتاريخ الأثري للمكان".

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