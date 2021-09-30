بمشاركة الجسمي ومحمد عبده وأحلام.. إكسبو 2020 يضيء دبي

احتضنت مدينة دبي اليوم الخميس، حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي في قلب موقع الحدث الدولي، بمشاركة كوكبة من نجوم الفن والغناء في الإمارات والعالم. الحفل الذي سيضم نخبة فنية، سيذاع في أنحاء العالم؛ ويحييه حسين الجسمي، والنجمة الإماراتية أحلام، وفنان العرب محمد عبده.

وتضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي غولدينغ، وعازف البيانو الصيني ذائع الصيت لانغ لانغ، والفنانة الحائزة على أربع جوائز غرامي أنجيليك كيدجو، والممثلة الحائزة على جائزة غولدن غلوب والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.

لقطات من حفل افتتاح الحدث الأروع في العالم... إكسبو 2020 #دبي

Live moments from @Expo2020Dubai opening ceremony, as star performers take the stage. #Expo2020 #Expo2020Dubai pic.twitter.com/U9IHmAcW7I — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 30, 2021

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كما أطلق إكسبو 2020 دبي اليوم، أغنيته الرسمية التي تحمل عنوان "هذا وقتنا"، والتي تحتفي بالمستقبل وتسلط الضوء على الاعتزاز بثقافة دولة الإمارات، وتجمع بين بلدان العالم بينما تسرد قصة الشعار الرئيسي لإكسبو "تواصل العقول وصنع المستقبل" بلغة الموسيقى العالمية.

ويقود الأغنية النجم الإماراتي حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020، ترافقه كل من المغنية وكاتبة الأغاني الإماراتية ألماس، والتي أدرجتها منصة سبوتيفاي في قائمتها لأفضل المواهب النسائية في الشرق الأوسط، إلى جانب المغنية وكاتبة الأغاني اللبنانية الأميركية المرشحة لنيل جائزة الغرامي، ميسا قرعة.

من جانبها، قالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في إكسبو 2020 دبي: "تعمل معارض إكسبو الدولية على جمع الناس معا، ويشرفنا أن نرحب بمجموعة من المواهب الرائعة لتشدو بالأغنية الرسمية لإكسبو 2020 دبي – التي تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتُلهم الجميع. في غضون أقل من 10 أيام، نتطلع إلى الترحيب بالعالم أجمع وصنع ذكريات لا تتكرر لملايين الزوار".

وقال حسين الجسمي: "أغنية "هذا وقتنا" تحتفي بدولة الإمارات وكل ما حققته، وتحققه اليوم، وما ستحققه في السنوات القادمة. إنها أنشودة اعتزاز وإيمان ووحدة، وآمل أن ترسم البسمة على وجه كل من يسمعها، أينما كان في العالم. المشاركة في مثل هذا الحدث البارز في تاريخ الإمارات أمر شيق ومشرّف للغاية".

بدورها، قالت ألماس: "أنا فخورة جدا بكوني إماراتية ولدي دور في لحظة ستبقى إلى الأبد جزءا من تاريخ بلادي. هذه الأغنية تجسيد للأمل واليقين بأن التعاون سيسفر عن مستقبل أفضل للجميع".



إكسبو 2020 من افتتاح إكسبو 2020

وقالت ميسا قرعة: "يشرفني حقا أن أتعاون في أغنية "هذا وقتنا" مع هذه المواهب العربية البارزة. إكسبو 2020 لحظة مهمة للعالم العربي بأسره وللعرب في شتى أقطار العالم. عبر هذه الأغنية، آمل أن نتمكن من إلهام الناس من جميع الأعمار ومن مختلف مناحي الحياة للسعي نحو أحلامهم - فالاحتمالات غير محدودة".

يشار إلى أن دبي أول مدينة تحتضن إكسبو 2020 وهو من أول الأحداث العالمية الضخمة التي تقام منذ تفشي جائحة كوفيد-19، وتستمر فعالياته من الأول من أكتوبر 2021 إلى الحادي والثلاثين من مارس 2022، ليدعو ملايين الزوار للمشاركة في أن نصنع معاً عالماً جديداً أثناء ستة أشهر من الاحتفال بنبوغ البشر وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافاتهم، في ضوء توفير الموسيقى قوة لتوحيد المجتمعات والنهوض بها.