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"أغنية كل شهر ونص".. باسكال مشعلاني تعد جمهورها

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باسكال مشعلاني

"أغنية كل شهر ونص".. باسكال مشعلاني تعد جمهورها

"جاهزة للمسرح الغنائي وبانتظار تحسن أحوال لبنان"

بيروت - فاطمة قنيبر

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بعد غياب سنوات طويلة، تستعد الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني لإصدار ألبوم غنائي جديد، يتضمن 6 أغنيات، وذلك بعدما أطلقت قبل أيام أولى أغنياتها المصوّرة حملت عنوان "استنى"، وهي من كلمات الشاعر المصري محمد الرفاعي، وألحان وتوزيع زوجها الملحن ملحم أبو شديد.

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وفي تصريح خاص لـ"العربية.نت"، أوضحت الفنانة أنها بصدد طرح أغنية واحدة من الألبوم كل شهر ونصف، على أن تكون الأغنية الثانية "بدوية" وستتضمن "موّالاً غنائياً"، وستتعاون فيها مع الفنان والملحن والشاعر وسام الأمير، على أن تليها خلال شهر ونصف أيضاً أغنية لبنانية طربية، ثم أغنية كلاسيكية من اللون البلدي، ثم أغنية خليجية، وبعدها أغنية مصرية، على أن ينتهي طرح الألبوم مع نهاية العام.

وعن حياتها الفنية، لا ترى مشعلاني أن هناك إخفاقات أو ندما، بل تعتبر أن هناك أغنيات لم تأخذ حقها في بعض الألبومات السابقة.

وأعلنت أيضاً أنها اليوم باتت جاهزة للمسرح الغنائي، إلا أنها تنتظر أن تتحسن أحوال لبنان، كاشفة أنه سيكون هناك الكثير من الأغنيات والكليبات المصورة.

باسكال مشعلاني
باسكال مشعلاني

فنان الخليج الأول

كما كشفت الفنانة أنها تعتبر الفنان محمد عبده الفنان الأول في الخليج، وذلك نظراً لأرشيفه الفني الغني ومسيرته الطويلة، كذلك رأت أن هناك قامات فنية كبيرة في المنطقة بينهم حسين الجسمي، وعبد المجيد عبدالله، وراشد الماجد وغيرهم.

إلى ذلك، رأت أن فيروز هي سفيرة لبنان إلى العالم، ومكانة الفنانة ماجدة الرومي كبيرة جداً.

وأكدت أنها لو كانت في موقع سياسي مسؤول في لبنان لكانت طلبت من كل الدول المساعدة وحل مشكلة الكهرباء، وذلك نظرا ًلأهميتها الكبيرة بدوران عجلة الاقتصاد.

كما أنها كانت ستسعى لتأمين ضمانات وتأمينات صحية للشعب اللبناني خصوصاً لمن بلغوا سنّ الشيخوخة.

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