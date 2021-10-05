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"مش عارفة أكون تمام".. رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم

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"مش عارفة أكون تمام".. رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم

دبي - العربية.نت

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"أنا مش عارفة أكون تمام".. بهذه الكلمات عبرت إيمي سمير غانم عن حزنها الشديد المستمر على رحيل والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

فقد نشرت إيمي صورة لوالديها على حسابها في إنستغرام، الاثنين، وأرفقتها برسالة مؤثرة.

وكتبت: كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وأنتوا بتتألموا وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجة.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. بس أنا مش عارفة أكون تمام. كل وقت بيعدي كنت فاكرة هكون أحسن. بس الحقيقة إني أوحش من الأول. وكل حاجة عملتها بس مش بهدا".

كما أضافت: "الحمدلله على نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء أكيد. بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي أكون كويسة وأصبر أكتر من كدة".

تفاعل نجوم

إلى ذلك تفاعل نجوم ومشاهير مع منشور إيمي، محاولين دعمها من خلال تعليقاتهم، حيث كتبت ليلي أحمد زاهر: "ربنا يا رب يصبرك ويقويكي يا حبيبتي ويرحمهم"، وعلق شريف رمزي قائلاً: "ربنا يهون عليكي يا إيمي ويجمعنا بيهم في الجنة إن شاء الله".

يذكر أن الفنان سمير غانم كان توفي عن عمر ناهز الـ84 عاماً في 20 مايو الماضي، متأثراً بتداعيات إصابته بفيروس كورونا. ولحقت به زوجته دلال عبد العزيز، بعده بنحو 3 أشهر، متأثرة هي الأخرى بمضاعفات كورونا.

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