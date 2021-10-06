.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً صادمة.. "والدي لا ينفق علي"

  • الخط
نور عمرو دياب

ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً صادمة.. "والدي لا ينفق علي"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لفتت ابنة النجم المصري، عمرو دياب، "نور" الأنظار بعدما كشفت أسرارا جديدة عن علاقتها بأسرتها وخاصة والدها، وتحدثت مع الجمهور حول حياتها في لندن، وصدمت الجمهور بحديثها عن طبيعة علاقتها بوالدها.

هل تجاهلت شيرين رضا تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها؟ سوشيال ميديا هل تجاهلت شيرين رضا تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها؟

وتحدثت الفتاة الشابة خلال فيديو لها عبر حسابها على "إنستغرام"، وأجابت عن سؤال أحد المتابعين حول العلاقة المادية بينها وبين والدها، معلنة أنها مستقلة مادياً عن أسرتها، ولا تحصل على أموال من والدها عمرو دياب ولا ينفق عليها منذ سنوات، لأنها شخصية عصامية وتحرص على الإنفاق على نفسها.

كما كشفت عن آخر لقاء لها مع والدها، وقالت إنها رأته لآخر مرة قبل أزمة فيروس كورونا، وأضافت أنها مستقلة عن أسرتها وتعيش بمفردها في لندن، وتعمل في مجال الموضة، وأكدت على حبها لوالدها ووالدتها شيرين رضا، وأشارت إلى أن انتقالها إلى القاهرة أمر صعب في الوقت الحالي، لأنها ستبحث عن منزل هناك.

كذلك، أعلنت نور عمرو دياب حبها لأغنية "نور العين"، وتفكر في عمل فيديو راقص لها على الأغنية، خاصة أنها ترقص عليها برفقة خطيبها.

هذا وكانت نور عمرو دياب قد احتفلت بخطبتها مؤخراً، ونشرت صورة لها مع خطيبها أثناء تقديمه لخاتم الخطوبة لها، وظهرت نور عمرو دياب في الصور وهي متفاجئة أثناء جلوس خطيبها على ركبته لتقديم خاتم الخطوبة لها.

كما كشفت عن مفاجأة خطيبها لها بتقديم خاتم الخطوبة بدون ترتيب مسبق، وتغزلت في خطيبها قائلة: "أحبك"، وقالت: "اعتقدت أنها مجرد جلسة تصوير.. وفاجأني حب حياتي بعرض خاتم الخطوبة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إنستغرام في ورطة.. شهادة الكونغرس فتحت نار الاتهامات إنستغرام في ورطة.. شهادة الكونغرس فتحت نار الاتهامات
انتبه على أولادك من إنستغرام.. إليك أبرز النصائح انتبه على أولادك من إنستغرام.. إليك أبرز النصائح
الأكثر قراءة
أكبر خلل في تاريخ عملاق التواصل.. فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود إلى الخدمة أكبر خلل في تاريخ عملاق التواصل.. فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود إلى الخدمة
بعد غموض لساعات.. فيسبوك تكشف سبب توقف خدماتها عالمياً بعد غموض لساعات.. فيسبوك تكشف سبب توقف خدماتها عالمياً
الإعدام بانتظاره.. ضحايا الإعدام بانتظاره.. ضحايا "سفاح الفيوم" يرقدون بسلام
مشهد لا يناسب ضعاف القلوب.. لاعب يركل رأس حكم بوحشية مشهد لا يناسب ضعاف القلوب.. لاعب يركل رأس حكم بوحشية
مصائب واتساب عند تليغرام فوائد..70 مليون مشترك بساعات مصائب واتساب عند تليغرام فوائد..70 مليون مشترك بساعات
السعودية تسمح لهذه الفئات بالقدوم بشكل مباشر السعودية تسمح لهذه الفئات بالقدوم بشكل مباشر
قبل أن تذهب
قدرات مذهلة لأحدث غواصة في البحرية الأميركية
قدرات مذهلة لأحدث غواصة في البحرية الأميركية
اكتشف المزيد