.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ارتكب جرائم جنسية.. "يوتيوب" يحذف قناتي مغنٍ أميركي شهير

  • الخط
المغني الأميركي آر.كيلي

ارتكب جرائم جنسية.. "يوتيوب" يحذف قناتي مغنٍ أميركي شهير

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن موقع يوتيوب أنه حذف قناتي المغني الأميركي آر.كيلي من منصته للمقاطع المصورة، لينأى بنفسه عن المغني المدان في الشهر الماضي بالاعتداء الجنسي.

ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً عائلية.."أبي لا ينفق علي" ثقافة وفن ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً عائلية.."أبي لا ينفق علي"

ودانت محكمة اتحادية كيلي وهو لاعب كرة سلة سابق، في سبتمبر أيلول بتهمة ارتكاب جرائم جنسية، حيث وجه له الادعاء تهمة استغلال شهرته على مدى 25 عاما لإغواء النساء والفتيات القاصرات لممارسة الجنس.

لا لإنشاء قنوات جديدة

كما ذكر يوتيوب في بيان أرسله في وقت متأخر يوم الاثنين بناء على طلب من رويترز للتعقيب أنه حذف قناتي المغني، (آر.كيلي تي في) وآر.كيلي فيفو) من على منصته، أحد أكبر منصات المقاطع المصورة في العالم.

وأضاف أن المغني لن يتسنى له إنشاء أي قنوات مجددا على يوتيوب.

لكن قائمة بأغانيه لا تزال متاحة على يوتيوب ميوزيك، خدمة البث الصوتي التابعة ليوتيوب، كما لا تزال مقاطعه المصورة التي نشرها مستخدمون آخرون على يوتيوب متاحة على الموقع.

المغني الأميركي آر.كيلي
المغني الأميركي آر.كيلي

تغريدة.. ومناشدة بالحذف

ونشرت حملة (ميوت آر.كيلي)، التي أسستها امرأتان في 2017 بهدف حذف موسيقى المغني من على منصات البث، تغريدة على تويتر ناشدت فيها بقية خدمات البث الموسيقية أن تحذو حذو يوتيوب قائلة "يوتيوب ميوزيك، يو تو، سبوتيفاي، أبل ميوزيك، أمازون ميوزيك، نحن في انتظاركم".

واختفت أعمال كيلي إلى حد كبير في الإذاعات، لكنها لا تزال متاحة على منصات البث. وظلت أغنيته الشهيرة "آي بليف آي كان فلاي" اختيارا مفضلا في حفلات التخرج على مدى أعوام.

ويواجه كيلي السجن عشرة أعوام على الأقل، وقد تصل عقوبته إلى السجن مدى الحياة عند النطق بالحكم عليه في الرابع من مايو أيار 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لقطات مذهلة.. كيف يبدو أن تكون داخل عين إعصار حقيقي؟ لقطات مذهلة.. كيف يبدو أن تكون داخل عين إعصار حقيقي؟
قبل مباراة بلاده مع السعودية.. سفير اليابان يشجع بقميص أخضر قبل مباراة بلاده مع السعودية.. سفير اليابان يشجع بقميص أخضر
الأكثر قراءة
ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً عائلية.. ابنة عمرو دياب تكشف أسراراً عائلية.."أبي لا ينفق علي"
سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم.. فمن هي؟ سعودية ضمن أفضل 10 مؤثرين بالعالم.. فمن هي؟
مصر.. مقتل ضابطي شرطة باشتباكات في الإسماعيلية مصر.. مقتل ضابطي شرطة باشتباكات في الإسماعيلية
اليابانيون يحذرون منتخبهم من خطورة اليابانيون يحذرون منتخبهم من خطورة "كوبو السعودي"
"أرامكو" تقترب من إزاحة "أبل" عن عرش شركات العالم الأعلى قيمة
لن تصدق.. هذه الخضار قد تقي من سرطان القولون لن تصدق.. هذه الخضار قد تقي من سرطان القولون
قبل أن تذهب
واشنطن تكشف عن حجم ترسانتها النووية.. كم تملك الآن؟
واشنطن تكشف عن حجم ترسانتها النووية.. كم تملك الآن؟
اكتشف المزيد