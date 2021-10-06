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زوجته نشرت صورته ملطخا بالدماء.. إصابة فنان كويتي بحادث

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صورة عبدالله التركماني بعد الحادث

زوجته نشرت صورته ملطخا بالدماء.. إصابة فنان كويتي بحادث

دبي - العربية.نت

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أصيب الفنان الكويتي، عبدالله التركماني، اليوم الأربعاء، بحادث مروري، وفق ما أعلنت زوجته الإعلامية، حبيبة العبدالله.

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ونشرت العبدالله صورة لزوجها من على سرير المستشفى، وثوبه ملطخ بالدماء، وعلقت عبر حسابها في "سناب شات"، "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، عبدالله تعرض لحادث مروري مع الأسف، نزلت الصورة عشان أطمئن كل الناس اللي شافوه بالشارع والمستشفى، وساعدوه ما قصرتوا ودعواتكم".

صورة عبدالله التركماني بعد الحادث
صورة عبدالله التركماني بعد الحادث

كما شاركت صورة أخرى لها برفقة زوجها من داخل المستشفى، ويبدو الفنان الكوتي في حال أفضل، وكتبت أنه "أفضل حالا بعد خياطة جرحه، وتم وضعه تحت الملاحظة".

عبدالله التركماني وزوجته حبيبة
عبدالله التركماني وزوجته حبيبة

والفنان عبدالله التركماني من مواليد عام 1981، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد تخرجه عمل بالعديد من المسلسلات والمسرحيات في المهرجانات، كما عمل كمخرج لعدد من الأعمال.

وانطلقت مسيرته الفنية منذ عام 2007، حيث شارك آنذاك في مسلسلين ومسرحية، وكانت آخر مشاركاته هذا العام في مسلسل "الروح والرية" والجزء الثاني من مسلسل "أمر إخلاء".

كما أعلن زواجه من حبيبة العبد الله، في يوليو من عام 2016، وأنجب منها ابنيهما عبدالحميد وسليمان.

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