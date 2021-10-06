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نجوم عالميون يطالبون بالإفراج عن 3 كتاب إيرانيين

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من حفل بن أميركا

نجوم عالميون يطالبون بالإفراج عن 3 كتاب إيرانيين

دبي - العربية.نت

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طالب كتاب وممثلون وموسيقيون من نيويورك، بينهم جودي فوستر وأوكوافينا ولين مانويل ميراندا ووول سوينكا خلال حفلة خيرية لمنظمة الدفاع عن الأدب والحقوق الإنسانية "بن أميركا" مساء الثلاثاء بالإفراج عن ثلاثة كتاب إيرانيين مسجونين في بلدهم.

وكانت حفلة "بن أميركا"، وهي الأولى بعد 18 شهراً من الجائحة في نيويورك، مخصصة إلى حد كبير للكتاب الثلاثة رضا خندان مهابادي وكيفان باجان وباكتاش أبتين، الذين "احتجزتهم السلطات الإيرانية بسبب كتاباتهم ودفاعهم عن حرية التعبير ومعارضتهم السلمية لرقابة الدولة"، بحسب المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها.

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كما شارك نحو 800 شخص في الأمسية التي أقيمت في المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي في نيويورك وتهدف عادة إلى جمع التبرعات من أجل قضية.

جائزة حرية التعبير

من جانبها، أعلنت المديرة العامة لـ"بن أميركا" سوزان نوسل منح الكتّاب الثلاثة جائزة "حرية التعبير". وقالت "إن شجاعتهم تدفعنا إلى تجديد وعدنا الجماعي بالدفاع عن المجتمعات الحرة".

واعتبر الإيرانيون الثلاثة المسجونون منذ عام في سجن إيفين في رسالة قرأتها الكاتبة المسرحية لين نوتاج، أن "الجائزة تخص جميع المضطهدين في إيران وغيرها".

وذكّرت "بن أميركا" في بيان بأن حكماً بالسجن ست سنوات صدر في مايو 2019 على "الشاعر والمخرج السينمائي أبتين والروائي والصحافي باجان والكاتب والناقد الأدبي خندان مهابادي"، بعد "ملاحقات ملفقة بتهمة الدعاية والإساءة إلى الأمن القومي"، على خلفية علاقتهم بجمعية الكتّاب الإيرانيين المعارضة للرقابة.

من حفل بن أميركا
  • من حفل بن أميركا
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من حفل بن أميركا
من حفل بن أميركا

توقيع 370 فناناً ومفكراً

ووقع نحو 370 فنانًا ومفكرا بينهم الكاتبة الكندية مارغريت أتوود والفائزان بجائزة نوبل للآداب الجنوب إفريقي جيه. إم. كويتزي والتركي أورهان باموك بالإضافة إلى الممثلين الأميركيين ميريل ستريب وأليك بالدوين، على عريضة موجهة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تطالبه بالإفراج عن السجناء الثلاثة.

وحفلة "بن أميركا" السنوية واحدة من سلسلة أمسيات خيرية وثقافية واجتماعية كبرى ساهمت في بناء سمعة نيويورك التاريخية، وأدت جائحة كوفيد-19 عام 2020 إلى الحؤول دون إقامتها.

وتولى تقديم الحفلة وتوزيع الجوائز هذه السنة كل من الممثلة والمخرجة الأميركية جودي فوستر ومغنية الراب والممثلة النيويوركية الصينية الأصل أوكوافينا والفائز بجائزة نوبل لللآداب عام 1986 النيجيري وول سوينكا والممثل والملحن النيويوركي من أصل بورتوريكي لين مانويل ميراندا.

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