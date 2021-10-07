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فنانة مصرية تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري

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The Netflix series Squid Game is played on a mobile phone in this picture illustration taken September 30, 2021. REUTERS/Kim Hong-Ji/Illustration
ألعاب المسلسل الكوري انتشرت على أجهزة الهواتف

فنانة مصرية تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري

مدرسة خاصة تحذر من أن مشاهدة المسلسل الكوري "Squid Games" تمثل خطورة على الطلاب

القاهرة- أحمد الريدي

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ضجة كبيرة تسبب فيها المسلسل الكوري "Squid Games" الذي طرحته "نتفليكس" قبل أسابيع، واستطاع أن يحقق نسب مشاهدة قياسية حول العالم.

المسلسل المعروف باسم "لعبة الحبار"، والذي يتناول قصة مجموعة من المواطنين الذين تجمعهم ظروف مشتركة، ويقومون بأداء بعض الألعاب من أجل الفوز بالجائزة المالية في نهاية المطاف، صار هو العمل الأكثر تداولا في الأيام الأخيرة، بسبب فكرته التي اعتبرها البعض خارجة عن المألوف.

كما أثار العمل بعض الانتقادات بسبب مشاهد العنف والدموية التي احتوى عليها، غير أن المفاجأة كانت تتمثل فيما كشفته الفنانة المصرية آيتن عامر.

الفنانة أكدت تلقيها بريدا إلكترونيا من المدرسة الخاصة بابنتها لتحذيره وأولياء الأمور من المسلسل الكوري، وقالت المدرسة إن مشاهدة العمل تمثل خطورة على الطلاب.

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وأوضحت آيتن عامر أن إدارة المدرسة طلبت مساعدة أولياء الأمور في إبعاد التلاميذ عن متابعة المسلسل، خاصة وأن فكرته والألعاب الخاصة به بدأت تنتشر بين أوساط الطلاب.

واختتمت آيتن: " الظاهر أن المسلسل الظاهر عنيف فعلا لأن الدنيا مقلوبة بسببه".

وقد تفاعل مع الفنانة عدد من أصدقائها، وشارك كثيرون ما قامت بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

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