مصريون: لا نريد سعد لمجرد في مصر

طالب العديد من رواد التواصل الاجتماعي في مصر، خصوصا على منصة "تويتر"، أمس الأربعاء، بمنع الفنان المغربي سعد لمجرد من التواجد في مصر، وأطلقوا حملة تحت هاشتاغ :"مش عايزين سعد لمجرد في مصر".

جاء ذلك بعد أن تم الإعلان عن استضافته في أحد البرامج التلفزيونية في مصر، وهو الأمر الذي "استفز" المتابعين الذين أعربوا عن رفضهم استقبال "مغتصب" في مصر، على حد تعبيرهم.

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ويواجه المغني المغربي سعد لمجرد اتهامات في أكثر من قضية اغتصاب وتحرش، وهو الأمر الذي أشعل فتيل المطالبات عبر تويتر لرفض استقباله وطرده.

يذكر أن سعد لمجرد طرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "أنت حياتي"، على موقع "يوتيوب" ويتعاون فيها مع فريق كاليما، ويتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية أكثر من 15 مليون مشاهدة.