"مش معايا فلوس".. فنانة مصرية تطالب منتجاً بمستحقاتها

لم تجد الفنانة المصرية رحمة حسن حرجاً من إعلان حاجتها لمستحقاتها المالية المتأخرة أمام الجميع، ووثقت مطالبتها بأموالها عبر شبكات التواصل الاجتماعي الأحد.

وتعود تفاصيل القصة إلى عام 2018 حينما تعاونت حسن مع المنتج هاني أسامة في أحد الأعمال، وتبقى لها مبلغ قيمته 40 ألف جنيه مصري.

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غير أنها لم تتقاضه حتى الآن رغم مرور 3 سنوات على العمل. وقالت إنها حينما تطالب المنتج به يخبرها أنه لا يملك المال، وهو ما دفعها لإعلان الأمر أمام الجميع.

لا تعمل حالياً

وبشكل مفاجئ نشرت حسن القصة عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" حيث كتبت قائلة: "صباح الخير أحب أقول إني ليا عند هاني أسامة المنتج 40 ألف جنيه من 2018. وكل ما أكلمه يقولي إني مش معايا فلوس. أنا كمان مش معايا فلوس يا هاني بس مش بقول".

كما أكدت أنها لا تعمل في الوقت الحالي في حين أن المنتج يواصل عمله بشكل طبيعي، لذلك قررت أن تترك هذه الرسالة بشكل عام أمام الجميع.

ولم تكتف حسن بذلك بل قامت بالإشارة إلى حسابه الخاص في منشورها كي تصله الرسالة بشكل واضح.

يشار إلى أن رحمة حسن تعيش حالة من الركود الفني، خاصة وأنها لم تشارك في أي عمل منذ 3 سنوات، حيث عرضت آخر أعمالها عام 2018.