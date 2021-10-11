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تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً

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تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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فضيحة مدوية طالت أحد فناني مصر، تفجرت خلال الساعات الماضية، بعد أن أحيل إلى المحاكمة. فقد أحالت جهات التحقيق في مصر الفنان الشاب شادي خلف، إلى الجنايات بتهمة التحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل يمتلكها.

فيما أعلنت نقابة الممثلين أنها تتواصل مع أسرة خلف لمعرفة التفاصيل الكاملة للواقعة والاتهامات الموجهة له، وفق وسائل إعلام محلية.

شهادات فتيات

وكان عدد من الفتيات نشرن على صفحاتهن عبر موقع التواصل الاجتماعي منشورات كشفن فيها تعرضهن للتحرش اللفظي والجسدي من الفنان، أثناء تلقيهن دورة تدريبية على التمثيل في ورشة يمتلكها.

فيما ذكرت إحداهن أنه باغتها خلال التدريب في يونيو الماضي، مشيرة على أنه تحرش بها.

خلف ينكر

من جانبه، أنكر خلف في تحقيقات النيابة الاتهامات المنسوبة إليه، متهماً الفتيات بأنهن يقمن بشن حملة ضده على مواقع التواصل.

يذكر أن شادي نبيل خلف من مواليد 13 أكتوبر 1977، وهو ابن الشاعر والمسؤول السابق في وزارة الداخلية نبيل خلف.

وشارك في العديد من الأفلام منها " الثلاثة يشتغلونها" ، و"365 يوم سعادة"، والأولة في الغرام، وهي فوضي، وكلمني شكرا، وحين ميسرة.

سجن وتغريم والده

إلا أنه تجدر الإشارة أيضا إلى أن محكمة جنايات الجيزة، عاقبت قبل سنوات والد الفنان الشاب بالسجن 3 سنوات ورد مبلغ 62 مليوناً و120 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، في قضية عرفت إعلاميا حينها بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وكان خلف الذي ألف وكتب أغنيات لكبار المطربين مثل المغني اللبناني وائل جسار، ونانسي عجرم، وعلي الحجار ومحمد منير، يتولى وقتها منصب مدير الحسابات في الوزارة.

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