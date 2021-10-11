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بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية

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خالد الصاوي على كرسي متحرك
خالد الصاوي على كرسي متحرك

بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية

القاهرة - أحمد الريدي

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قلق كبير انتاب جمهور ومحبي وأصدقاء الفنان المصري، خالد الصاوي، بعد ظهوره جالساً على كرسي متحرك في صورة نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وعلّق الصاوي على الصورة قائلاً "ساعتان على الكرسي ده يعلموك احترام القوة واحترام الضعف.. واحترام الكرامة اللي في الضعف"، دون أن يوضح ملابسات الأمر، وهو ما زاد من قلق الجميع.

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إلى ذلك، تفاعل عدد كبير من جمهور وأصدقاء الفنان الصاوي، بعد قلقهم عليه لكونهم لا يعلمون ما يمر به من حالة صحية.

ومع زيادة القلق، قرر الفنان أن يستدرك الأمر ويوضح طبيعة ما يعانيه، حيث كتب عبر "فيسبوك" أنه ومنذ ساعتين وهو يحاول أن يصلح ما أفسده بالصورة التي نشرها، لكنه بسبب المسكنات لم يستطع ذلك.

كما أوضح أنه في قمة التأثر بسبب كم الاهتمام والصدق من قبل الجميع، مؤكداً أنه يعاني من التهاب في عصب ساقه اليمنى، مشيراً إلى أن "الأمر مزعج ولكنه ليس خطيرا".

وأضاف أنه خلال 3 أيام سيعود إلى طبيعته مرة أخرى، لافتاً إلى أنه أثناء جلوسه على الكرسي المتحرك، شعر برغبته في التقاط الصورة.

خالد الصاوي على كرسي متحرك
خالد الصاوي على كرسي متحرك

واعترف الصاوي أنه تعجل فيما قام به، لافتاً إلى أن المسكنات التي يحصل عليها ربما كانت سبباً فيما حدث، وهو ما جعله يقلق الجميع بلا داعي.

ووجه رسالة إلى معجبيه قائلاً "أحبكم أكثر مما تتسع العبارة".

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