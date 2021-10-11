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رانيا يوسف تثير الجدل.. "هذا أول بند من وصيتي بعد الوفاة"

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رانيا يوسف

رانيا يوسف تثير الجدل.. "هذا أول بند من وصيتي بعد الوفاة"

دبي - العربية.نت

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في خطوة أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، موافقتها على التبرع بأعضائها بعد وفاتها، مؤكدة أنها وثقت ذلك في وصيتها.

وقالت الممثلة في مقابلة تلفزيونية إنها كتبت وصيتها منذ ما يقرب من 7 سنوات، هذا إلى جانب أن هذا الأمر من أول بنودها.

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كما أكدت أن كتابة الوصية ليس لها علاقة بالسن، لأنه لا أحد يعلم ميعاد موته.

يشار إلى أن الفنانة المصرية، إلهام شاهين، كانت قد سبقت زميلتها رانيا يوسف بإعلان التبرع بأعضائها، مؤكدة قبل 10 أيام في مداخلة هاتفية عبر شاشة "Mbc مصر"، أنها منذ أن كانت والدتها على قيد الحياة، وهي تنوي التبرع بأعضائها البشرية بعد وفاتها، وقد أخبرت عائلتها بالأمر وأوصتهم به.

كما قالت إنها وافقت وتشجعت على هذا الأمر لأن الجسم لن تكون له فائدة بعد الوفاة، وبالتالي إن كان بإمكانها أن تفيد أي شخص آخر بعضو من أعضائها فلم لا تقدم على الأمر وتساهم في شفائه.

وكشفت أن صاحب المبادرة هو الدكتور خالد منتصر، وهي تدعمه بشكل كامل في ذلك.

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