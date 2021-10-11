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رفض التصوير معه وضربه.. حمو بيكا يحطم وجه "معجب"

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حمو بيكا
حمو بيكا

رفض التصوير معه وضربه.. حمو بيكا يحطم وجه "معجب"

دبي - العربية.نت

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أزمة جديدة تلاحق مطرب المهرجانات المصرية، حمو بيكا، فقد صدر قرار من نيابة العامرية أول بالإسكندرية بضبط وإحضار المطرب وحرسه الشخصي، بعد اتهامهم بالاعتداء على معجب طلب التصوير مع الفنان لكن الأخير رفض.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من المدعو سامح.م.ال، 38 سنة، صاحب محل، يتهم المدعو محمد محمود مصطفى، وشهرته حمو بيكا، 33 سنة، مغني المهرجانات، بالتعدي عليه بالضرب.

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كما كشفت التحقيقات أنه أثناء تواجده بمحطة وقود لتموين سيارته بالكيلو 21 طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي، شاهد المطرب حمو بيكا، وحاول الاقتراب منه لالتقاط صورة معه إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعونه ويعتدون عليه بالضرب دون سبب وأحدثوا تلفيات بهاتفه المحمول، وفق ما نقلته صحف محلية.

ووفقا للمحضر المحرر بالواقعة، أضاف المجني عليه في تحقيقات النيابة عندما قام بمعاتبته للحرس تعدى عليه حمو بيكا بالضرب أيضا محدثا إصابته بحسب أقواله.

كسر في عظام الوجه وسحجات

كذلك، كشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه المرفق بالمحضر إصابته بكسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات، متهماً حمو بيكا والحرس الشخصي له بالتعدي عليه وإصابته، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وأخطرت النيابة التحقيقات.

من جانبها، أمرت النيابة بإخلاء سبيل المطرب الشعبي وحارسه الشخصي بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما بعد مثولهما أمام النيابة لأخذ أقوالهما في واقعة الاعتداء على شخص حاول التقاط صورة مع حمو بيكا، ما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

ضرب وألفاظ بذيئة

يذكر أن حادثة مشابهة وقعت في يوليو الماضي، فقد تداولت وسائل إعلام مصرية حينها فيديو للحظة مشاجرة مطرب المهرجانات حمو بيكا في الشارع مع مواطنين، في مارينا بالساحل الشمالي، بعد اصطدام سيارته بأخرى.

وظهر الفنان الشعبي في الفيديو يسب أصحاب السيارة الأخرى، ويعتدي عليهم بالضرب والألفاظ البذيئة، مع تبادل الاشتباك من قبل الطرفين، ومحاولة البعض الفصل بين الطرفين.

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