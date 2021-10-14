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بالأبيض والأسود.. دنيا سمير غانم تنشر صوراً نادرة لوالديها

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صورة نادرة تجمع دلال عبدالعزيز وسمير غانم

بالأبيض والأسود.. دنيا سمير غانم تنشر صوراً نادرة لوالديها

دبي- العربية.نت

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لا تزال حالة الحزن تخيم على عائلة الفنان الراحل سمير غانم، فلم تخرج ابنتاه دنيا وإيمي بعد من حالة الحداد والحزن التي تلازمهما منذ وفاة والديهما النجمين الكبيرين، متأثرين بإصابتهما بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

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وشاركت الفنانة دنيا سمير غانم مؤخراً، مجموعة من الصور النادرة لوالديها بالأبيض والأسود، ظهرا فيها خلال جلسة تصوير قديمة جمعتهما في منزل الأسرة.

كما كتبت معلقة على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام: "وحشتوني أوي يا أغلى وأنقى وأطيب ناس في الكون… ربي ارحمها كما ربياني صغيرا اللهم أسكنهم الفردوس الأعلى يا رب وصبرنا على فراقهم".

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز توفيت في 7 أغسطس 20212 عن عمر يناهز 61 عاماً بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا، حيث فارقت الحياة دون وداع شريك حياتها الذي توفي قبلها بحوالي شهرين.

فقد رحل سمير غانم، في 20 مايو/أيار الماضي، بعد صراع مع المرض وتفاقم الأزمات الصحية جراء إصابته بكوفيد 19 أيضا، عن عمر ناهز 84 عاما.

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