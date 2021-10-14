بعد رقصها مع محمد رمضان.. خبير يوضح موقف المضيفة

عاد الفنان المصري محمد رمضان ليتصدر عناوين الصحف والأخبار كعادته، ولكن هذه المرة بعد الفيديو الذي ظهر فيه يرقص مع مضيفتين على متن طائرته الخاصة.

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وعقب الضجة الكبيرة التي أثارها المقطع، أشارت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني لـ "العربية.نت"، إلى أنه ليس للوزارة أي حق في التدخل أو معاقبة المضيفتين، وذلك لأن الواقعة حدثت على متن طائرة الفنان الخاصة، في حين تطبق اللوائح والتشريعات الرسمية الصادرة عن الوزارة على الأطقم المصرية التابعة لشركات وطنية.

وأوضحت أنه في حالة رمضان، يخضع طاقم الضيافة للقوانين واللوائح الخاصة بالشركة الخاصة بهم، حتى وإن كانت في الأجواء المصرية.

وأكدت أنه لا يحق للسلطات المصرية التدخل في محاسبة المضيفتين أو الشركة التابعة لهم، حتى وإن كانت مخالفة للوائح الدولية ففي هذه الحالة الشركة المسؤولة عن طاقم الضيافة هى من لها الحق في محاسبتهم أو إصدار عقوبة ضدهم.

في سياق متصل، لفتت مصادر مصرية بوزارة الطيران لوسائل الإعلام، أن طاقم الطائرة الخاصة الذي ظهر في الفيديو مع محمد رمضان هو طاقم ضيافة ألماني تابع لشركة ألمانية وليس مصرياً، موضحاً أن من واجب طاقم الضيافة خدمة الركاب ومساعدتهم.

"المضيفة الفرفوشة رزق"

يشار إلى أن الفنان المصري محمد رمضان كان نشر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يرقص مع مضيفتين على متن طائرته الخاصة في طريقه للجونة، على أنغام واحدة من أغانيه الشهيرة "يا حبيبي".

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلاً: "المضيفة الفرفوشة رزق".

فيما أثار الفيديو جدلاً واسعا، حيث استحضر رواد مواقع التواصل الاجتماعي واقعة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر مع محمد رمضان، والتي تسببت في وقف الطيار عن عمله لسماحه بدخول راكب إلى مقصورة الطائرة، ومن ثم وفاته بعدها.