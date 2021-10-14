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كلمات مؤثرة من شهيرة لمحمود ياسين.. ماذا كتبت؟

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محمود ياسين وشهيرة

كلمات مؤثرة من شهيرة لمحمود ياسين.. ماذا كتبت؟

القاهرة- أحمد الريدي

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عام كامل مر على رحيل الفنان المصري محمود ياسين، الذي توفي في الرابع عشر من شهر أكتوبر العام الماضي، متأثرا بأزمة صحية مفاجئة.

تلك الصدمة التي لم تستطع زوجته الفنانة شهيرة أن تتجاوزها، وهو ما ظهر في كلماتها التي وجهتها إليه في ذكرى رحيله، بعد أن نشرت صورة تجمعهما معا.

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وعلقت عليها قائلة "اليوم تمر سنة بدونك"، وتابعت لتعلن رفضها أن تسميها الذكرى السنوية الأولى، وفسرت الأمر قائلة "أصل مش عارفة السنوية بتاعت ايه.. ليه هو أنت فين؟.. يعني انت مش موجود بجد؟.. يعني أنا مش هشوفك تاني؟.. لا بجد والله".

وتابعت شهيرة أسئلتها وأكدت بعدها أنها تتعامل مع الراحل باعتباره مازال موجودا، مشيرة إلى أن كل هذه الأمور تدور في ذهنها منذ رحيل زوجها.

كما وصفت حالها قائلة "القلب موجوع والظهر مكسور والونس مفقود"، مؤكدة أن الفراغ الإنساني دائرته تتسع يوما بعد يوم، واختتمت حديثها بدعاء قالت فيه "يارب أنت الونيس وأنت الجليس فكن معي.. وأعني على فقد الحبيب.. ولا حول ولا قوة إلا بك.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ولم يختلف حال الثنائي عمرو ورانيا محمود ياسين، حيث دونا كلمات عبرت عن حالتهما في ظل رحيل والدهما.

وأكد عمرو محمود ياسين أنهم يعيشون في ظله بعد رحيله، ويكرمان من أجل سيرته العطرة وبفضل محبته لدى الجميع.

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