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والد ياسمين صبري يهاجمها.. ويلمح "أغرتها الأموال والطائرات"

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ياسمين صبري
ياسمين صبري

والد ياسمين صبري يهاجمها.. ويلمح "أغرتها الأموال والطائرات"

دبي - العربية.نت

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هاجم والد النجمة المصرية ياسمين صبري، ابنته ووالدتها وأخواتها بشكل حاد، وذلك بسبب رفضهم حضور حفل زفاف شقيقهم.

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ونشر الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، صورة لنجله بلال صبري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب عليها "فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين".

منشور والد ياسمين صبري
منشور والد ياسمين صبري

كما أثار غياب الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن حفل زفاف شقيقها بلال صبري وعدم تعليقها أو نشر أي تهنئة على أي من حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل بين جمهورها بين مؤيد ومعارض لتصرفها.

يذكر أنه في أبريل/نيسان 2020، تزوجت ياسمين من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في حضور أسري فقط.

حياة فارهة.. وطائرة خاصة

وتشارك الفنانة المصرية بشكل مكثف، الجمهور بصور من رحلاتها السياحية المتعددة عبر طائرة خاصة وملابسها الفاخرة في استعراض لحياة الترف التي تعيشها، مما يعرضها بشكل متواصل لكثير من النقد بسبب عدم تركيزها على الأعمال الفنية وتركيزها على التباهي بالثراء، حسب وصف كثير من رواد مواقع التواصل.

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