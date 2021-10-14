"بمحبتكم أعيش".. ياسر العظمة يعلق على شائعة وفاته

أطلّ الفنان السوري، ياسر العظمة، مساء الأربعاء، بمنشور عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، مطمئناً جمهوره عن صحته ومؤكداً أنه بخير بعد تداول إشاعات وفاته خلال الساعات الماضية.

مادة اعلانية

وكتب "أسطورة الدراما السورية"، كما هو لقبه في الأوساط، بالقول إنه يعيش حياة هانئة.

وكتب العظمة عبر صفحاته الرسمية بلغة رصينة لطالما عرف أسلوبه بها: "أحبائي.. تنتشر إشاعة كاذبة عني، ولكنني بعون الله أحيا، وبحبي لكم وبحبكم لي، أعيش حياة هانئة.. #ياسر_العظمة".

بانتظار "السنونو"

يذكر أن الفنان المعروف كان عاد للعمل بمسلسل "السنونو" الذي سيبدأ عرضه قريباً يوم 17 الشهر الجاري، بعدما تأجل بسبب ظروف انتشار جائحة كورونا العام الماضي.

ونشر "برومو" المسلسل الذي صوره على متن سفينة في الإمارات.

والعظمة واحد من أوائل الفنانين العرب الذين حصلوا على الجنسية الإماراتية، وأعلن عن ذلك قبل أشهر.