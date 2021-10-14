.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"بمحبتكم أعيش".. ياسر العظمة يعلق على شائعة وفاته

  • الخط
ياسر العظمة
الفنان السوري ياسر العظمة

"بمحبتكم أعيش".. ياسر العظمة يعلق على شائعة وفاته

الفنان بانتظار عرض مسلسل "السنونو" بعد سنوات طويلة من الغياب

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أطلّ الفنان السوري، ياسر العظمة، مساء الأربعاء، بمنشور عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، مطمئناً جمهوره عن صحته ومؤكداً أنه بخير بعد تداول إشاعات وفاته خلال الساعات الماضية.

منحه الجنسية..الفنان السوري ياسر العظمة يشكر هذا البلد ثقافة وفن منحه الجنسية..الفنان السوري ياسر العظمة يشكر هذا البلد

وكتب "أسطورة الدراما السورية"، كما هو لقبه في الأوساط، بالقول إنه يعيش حياة هانئة.

وكتب العظمة عبر صفحاته الرسمية بلغة رصينة لطالما عرف أسلوبه بها: "أحبائي.. تنتشر إشاعة كاذبة عني، ولكنني بعون الله أحيا، وبحبي لكم وبحبكم لي، أعيش حياة هانئة.. #ياسر_العظمة".

بانتظار "السنونو"

يذكر أن الفنان المعروف كان عاد للعمل بمسلسل "السنونو" الذي سيبدأ عرضه قريباً يوم 17 الشهر الجاري، بعدما تأجل بسبب ظروف انتشار جائحة كورونا العام الماضي.

ونشر "برومو" المسلسل الذي صوره على متن سفينة في الإمارات.

والعظمة واحد من أوائل الفنانين العرب الذين حصلوا على الجنسية الإماراتية، وأعلن عن ذلك قبل أشهر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدقوا ماذا فعل لن تصدقوا ماذا فعل "زووم" بالناس!.. إليكم التفاصيل
تدخل بكل شيء.. مادة خطرة جداً تقتل 100 ألف سنوياً تدخل بكل شيء.. مادة خطرة جداً تقتل 100 ألف سنوياً
الأكثر قراءة
قصة غزال بحثوا عنه طوال عامين لرفع عجلة طوّقت رقبته قصة غزال بحثوا عنه طوال عامين لرفع عجلة طوّقت رقبته
شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد شاهد.. محمد رمضان يرقص مع المضيفة ويثير الجدل من جديد
يعيش مشرداً ومريضاً.. نجل مطرب مصري شهير يطلب إعادته لبلاده يعيش مشرداً ومريضاً.. نجل مطرب مصري شهير يطلب إعادته لبلاده
الفالح للعربية: 1.8 تريليون ريال استثمارات أجنبية مستهدفة بالاستراتيجية السعودية الفالح للعربية: 1.8 تريليون ريال استثمارات أجنبية مستهدفة بالاستراتيجية السعودية
ماذا يعني تقدم ماذا يعني تقدم "الصدر" في الانتخابات العراقية؟
فيديو.. مشهد مروع لإزالة بناية مخالفة على النيل في مصر فيديو.. مشهد مروع لإزالة بناية مخالفة على النيل في مصر
قبل أن تذهب
تحذير لكبار السن.. لا تتناولوا الأسبرين
تحذير لكبار السن.. لا تتناولوا الأسبرين
اكتشف المزيد