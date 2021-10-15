سيارة محمد رمضان تجذب الأنظار.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟

يوم عاصف مرت به مدينة الجونة المصرية، حينما تصاعدت ألسنة اللهب والتهمت النيران جزءا كبيرا من المسرح المخصص لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان السينمائي، ليتحول الأمر بشكل تام في اليوم التالي.

فقد انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان دون أن يكون هناك أثر أو بصمة للحريق، وكأن شيئا لم يكن.

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والبداية كانت بتوافد الكثير من النجوم واستعراض إطلالاتهم على السجادة الحمراء، وربما كانت الضجة هذه المرة من نصيب الفنانة نجلاء بدر، بعدما اختارت فستاناً تسبب في الكثير من الجدل.

رمضان يسحب البساط

إلى ذلك، ورغم حضور العديد من نجوم الفن، نجح محمد رمضان في سحب البساط مجدداً، منذ اللحظة الأولى لظهوره، بعدما حضر بسيارته التي كتب عليها جملته الشهيرة "Number one".

أما سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، أكد في كلمته على افتخاره الشديد بكل العاملين بصحبته في شركته، بسبب ما قاموا به على مدار الـ 24 ساعة الماضية من أجل إصلاح كافة الأضرار التي تسبب فيها الحريق.

ودورة العام الحالي كان نجمها المكرم هو الفنان أحمد السقا، حيث قدمته هند صبري كي يتسلم التكريم، وبعد أن صعد إلى المسرح اختار أن يهدي تكريمه إلى عدد من الشخصيات أبرزهم زوجته والراحلان سمير غانم ودلال عبد العزيز.

تكريم سمير غانم ودلال عبدالعزيز

وقرر المهرجان الاحتفاء بمن رحلوا عن عالمنا هذا العام، حيث قدم الفنان سيد رجب فقرة خاصة تحدث فيها عن قيمة الفن وسط عرض صور من رحلوا عبر الشاشة خلفه.

إلا أن سمير غانم ودلال عبد العزيز غابا بجسدها وبقيا بفنهما واحتفى بهما المهرجان كثيراً، حيث كان لسمير غانم نصيب خاص، حينما قدمت لوحة استعراضية بعنوان "سمورة.. ملك الكوميديا"، والتي تناولت جزءا من أعماله التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب.

فيما كانت اللقطة المؤلمة هي سقوط الفنانة لبلبة، التي صعدت إلى المسرح كي تقدم تكريم سمير غانم، وبعدها تأثرت ودخلت في نوبة بكاء، لكنها سقطت بشكل مؤلم من على درجات السلم وهي في طريقها للمغادرة.

ويبدو أن الجونة ستكون على موعد مع حدث فني آخر، حيث حرص سميح ساويرس في كلمته على تذكر الوعد الذي قطعه على نفسه قبل سنوات، حينما أكد أنه سيقيم مهرجاناً للموسيقى.

ووعد بأن يكون الأمر في أقرب وقت في ظل التزامه أمام وزيرة الثقافة، ولكنه ألمح إلى تنفيذ الأمر عقب الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.

ولم يعرض فيلم للافتتاح بعد الانتهاء، حيث قرر المهرجان أن يقتصر الافتتاح على الحفل فقط، وتعرض الأفلام في اليوم التالي، وهو التقليد الذي سينفذ في كافة الدورات المقبلة.

وبعد الانتهاء من الاحتفالات الرسمية، أقيم الحفل اللاحق لحفل الافتتاح والذي أحياه محمد رمضان وقدم العديد من الأغاني والرقصات وسط تفاعل الجميع.