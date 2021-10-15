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كلمة "عفوية" تورّط أحمد السقا.. والفنان: لا أجرؤ

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أحمد السقا

كلمة "عفوية" تورّط أحمد السقا.. والفنان: لا أجرؤ

الفنان اعتذر من النقاد في مؤتمر صحافي وأنهى البلبلة

القاهرة- أحمد الريدي

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بعد تكريمه في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، حاصلاً على جائزة الإنجاز الإبداعي، وجد الفنان المصري أحمد السقا نفسه في ورطة.

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فقد تسببت كلمته الارتجالية أثناء التكريم بجدل واسع، حيث صعد إلى المسرح وأخبر الجميع أنه لم يقم بتحضير خطاب للمناسبة، وارتأى أن يرتجل، فتحدث بعدها عن حال السينما المصرية عقب نكسة 67 حتى نهاية التسعينيات حينما قدم فيلم "اسماعيلية رايح جاي" وبعده "صعيدي في الجامعة الأميركية"، معتبراً أن السينما كانت في تلك الفترة ضيقة.

واستعمل الفنان تعبيراً مصرياً فقال: "خلقها ضيق"، وهو ما اعتبره عدد كبير من السينمائيين تقليلا من حجم الأفلام التي قدمت في هذه الفترة الكبيرة.

اعتذر وأنهى الجدل

وبعد الجدل، حرص السقا على توضيح وجهة نظره في المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر الجمعة بمناسبة تكريمه في المهرجان، مؤكداً أنه لا يجرؤ على الانتقاص من الأعمال التي قدمت في الماضي، موضحاً أنه قصد في حديثه التقنيات التي لم تكن متوفرة وكذلك دور العرض، لذلك لم تحصل الأفلام على حقها في العرض، وهو ما كان سببا في أن تكون الصناعة مخنوقة، وفق قوله.

وأضاف باللهجة المصرية: "لو حد فهم غلط أنا بعتذر".. ليحسم الفنان الجدل بكلامه.

وعن جديده

وكشف السقا عن جديد مشروعه مع النجم العالمي فان دام، حيث أكد أن العمل تم تجميده بشكل تام، دون أن يعلم هو السبب، حيث كانا سيقدمان فيلما معا.

وحول ظهوره في رمضان المقبل، أعلن عن مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" إلى جوار الثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز.

في حين كشف الفنان المصري أنه تلقى العلاج بعد مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض في رمضان الماضي، بعدما أصيب بالعصب الرابع.

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